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Sextas Crônicas

A palavra dita é uma flecha lançada

Estamos nos acostumando muito facilmente à banalização das palavras dentro do composto da linguagem, mas elas têm poder, inclusive de colocar tudo a perder. Respeitá-las simplifica as questões

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 02:00

Públicado em 

23 fev 2024 às 02:00
Aurê Aguiar

Colunista

Aurê Aguiar

Cortar palavras dói. Editar o texto, refrear a língua, deletar o escrito ou suprimir uma fala desejosa de ser dita é arrancar sílabas da carne, que é verbo.
Para polir a fala, há que desembrutecer a palavra, é necessário faxinar o céu da boca. Retirar teias de aranha que nos enredam em tramas desnecessárias e antigas. Desapegar do nosso dizer para nos unirmos ao ouvir do outro requer arriscar a pele. A linguagem é o chicote da diplomacia. Bate.
Falar o que se pensa nem sempre toma a forma do que realmente se pensa. Existimos muito mais onde não pensamos. Palavras são escorregadias e agudas, perfuram a consciência. É preciso arredondá-las, senti-las, dar a elas tempo para espraiarem-se na saliva e deixarem que decidam se escorregarão para fora ou para dentro da boca.

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Palavras pesadas escapam de bocas cheias de si, ou vazias do mesmo elemento. Significam demais ou são por demais insignificantes. Convém mantê-las na boca, se possível, encarcerá-las nos porões dos mal-ditos, embora saibamos que a segurança máxima fenece aos cochilos da consciência.
Há alguns anos, durante a pandemia para ser mais exata, assisti a "Minimalismo: um documentário sobre as coisas que importam". Éramos seis pessoas em casa e toda a nova parafernália que incluía máscaras, álcool gel, ring-lights – essas coisas que uma vez abertas, jamais voltam a ser guardadas, além de laptops, pantufas e conjuntos de moletom, os reis na nova hierarquia de closets e armários.
Palavras
Palavras Crédito: azerbaijan_stockers/Freepik
O documentário, que eu revi esta semana, narra a trajetória de dois amigos que encontraram mais alegria ao desapegarem-se de coisas que roubavam espaço, físico e metafórico, das suas vidas. Joshua e Ryan tinham uma boa história para contar e uma intenção clara: disseminar a prática da simplificação como exercício de alegria.
O poder de síntese do minimalismo, visto como filosofia de vida, que abarca da ética à estética, passa também pela escolha das palavras. Estamos nos acostumando muito facilmente à banalização delas dentro do composto da linguagem, mas palavras têm poder, inclusive de colocar tudo a perder. Respeitá-las simplifica as questões.

Aurê Aguiar

É jornalista e escritora, escreve quinzenalmente a coluna Sextas Crônicas

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