Pouca gente resiste a uma bateria de escola de samba. Estou do lado da maioria. Alinho fácil o ritmo do meu coração com as marcacões do surdo e a alegria de ganzás e pandeiros. A dança acorda a vida.

Foi lindo ver, na avenida, uma escola carnavalizar o conceito budista dos caminhos da sabedoria. Uma ousadia na escolha do enredo da Unidos de Jucutuquara , para o carnaval capixaba deste ano.

Os carros alegóricos, as fantasias e as coreografias desfilaram elementos fundamentais da cultura budista como celebração, vivência, tradição, harmonia e iluminação para homenagear o cinquentenário do mosteiro zen, que fica a menos de cem quilômetros do Sambão.

O que poderia ser um estranhamento virou encantamento. O caos que antecede os desfiles encontrou apoio no conceito de caos do budismo, visto como uma oportunidade para crescimento e transformação. Na avenida, tudo se organizou naturalmente. O Universo sempre dá seu jeito.

A efervescência do carnaval pode-se entender como um momento para a expressão da impermanência e da alegria de viver.

Cada escola tem, no máximo, 52 minutos para evoluir na avenida. Precisa sair do caos inicial, tomar forma e espírito de presença na concentração e entrar na avenida para evoluir nas curvas da coreografia, que, mesmo ensaiada, acontece diferente a cada instante, porque depende também de quem assiste. Sem esquecer, é claro, da presença dos julgadores, bem posicionados, com olhos que tudo veem e... tudo julgam.

O brilho das fantasias, o ecoar dos tambores e os sorrisos cúmplices são lembretes de que há um caminho a ser percorrido mesmo que a fantasia rasgue, que o sapato machuque, que o carro quebre. A vida não é sobre si mesmo, é a experiência compartilhada.

Confira o desfile da Jucutuquara no Carnaval de Vitória 2024 Crédito: Ricardo Medeiros

Fantasias são composições de personagens que desfilamos, nos emprestam cores e formas para vivenciar e causar emoções. Estamos aqui em trânsito. Nada é fixo.