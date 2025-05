Infraestrutura e investimentos do Novo PAC no Espírito Santo

Os capixabas já contam com 28 empreendimentos financiados pelo PAC concluídos e outros 82 em execução. Crédito: Divulgação

Dos R$ 35 bilhões em investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) previstos até o fim de 2026 para o Espírito Santo, R$ 11,5 bilhões já foram executados, ou 33% do total, segundo informações da União. Outros R$ 8,4 bilhões estão projetados para o período pós-2026, o que totaliza R$ 45,5 bilhões em ações voltadas para o estado.



Os capixabas já contam com 28 empreendimentos financiados pelo PAC concluídos e outros 82 em execução. Além dos 110 empreendimentos já concluídos ou em execução, outros 177 estão em fase de ações preparatórias, enquanto 34 encontram-se em processo de licitação ou leilão, totalizando 321 empreendimentos no Espírito Santo. Na área de habitação, há um total de 15.719 unidades do Minha Casa, Minha Vida destinadas ao Estado.

Entre os empreendimentos financiados com recursos do Novo PAC já concluídos no Espírito Santos, estão creches, escolas, entrega de ônibus de transporte escolar, conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural​ no Parque da Baleias, investimentos no Aeroporto de Vitória, construção da BR-259/ES, acesso Guandu, e manutenção e restauração rodoviária.

Os empreendimentos já concluídos beneficiam moradores dos municípios de Iúna, Jerônimo Monteiro, Nova Venécia, Irupi, Cariacica, Vila Velha, Fundão, Sooretama, Conceição do Castelo, Rio Novo do Sul, Jaguaré, Alegre, Ibiraçu, Aracruz, Dores do Rio Preto, Vitória, Serra, Aracruz e Baixo Guandu.

Com foco nos mecanismos de financiamento e na desburocratização dos convênios de transferência de recursos da União, Vitória vai sediar no dia 27 de maio o evento Diálogos Regionais CBIC-Caixa – Infraestrutura, iniciativa promovida pela Comissão de Infraestrutura da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e do Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), em parceria com a Caixa Econômica Federal e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O evento busca promover um diálogo técnico e qualificado entre representantes do setor público, da iniciativa privada e de órgãos de planejamento. Durante o encontro, serão discutidas alternativas para agilizar a estruturação de projetos, os processos de financiamento e as parcerias público-privadas (PPPs), além da visão da administração pública municipal sobre os entraves e soluções possíveis para melhorar a execução de obras públicas.

O Diálogos Regionais tem percorrido diferentes regiões do país, promovendo o intercâmbio de experiências e a qualificação técnica dos agentes envolvidos no planejamento e na execução de obras de infraestrutura, com o objetivo de ampliar a eficiência e a efetividade dos investimentos no setor. Agora chegou a vez de o Espírito Santo avançar neste debate.



