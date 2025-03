Tecnologia BIM: a ferramenta que pode tornar a Construção Civil mais eficiente

Em um mundo onde a velocidade parece ser a prioridade absoluta, a tecnologia BIM (Building Information Modeling) tem sido apresentada como uma solução revolucionária para os desafios da construção civil. Com a promessa de maior eficiência, redução de desperdícios e agilidade na execução, a aplicação deste recurso tem ganhado cada vez mais força no setor.



No entanto, é fundamental ficar claro que, por si só, o BIM não é a solução definitiva dos desafios do setor. Seu real impacto depende, sobretudo, de um planejamento bem estruturado e de profissionais capacitados para utilizá-lo de forma estratégica.