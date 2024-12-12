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Avanço para o setor

A importância da reforma tributária para a construção civil

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) entende que a reforma tributária é essencial para o país e defende a aprovação do relatório ao Projeto de Lei Complementar (PLP) 68/2024

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 14:55

Públicado em 

12 dez 2024 às 14:55
Arquitetura e Construção

Colunista

Arquitetura e Construção

Reforma tributária e construção civil
Entre os pontos mais importantes do relatório, foi contemplada a adoção de um regime de transição  Crédito: Shutterstock
O setor da construção reconhece que o relatório do senador Eduardo Braga (MDB-AM) ao Projeto de Lei Complementar (PLP) 68/2024, apresentado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal nesta terça-feira, 10 de dezembro, traz avanços importantes no texto.
Após diversas reuniões técnicas e audiências públicas, a proposta complementa o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, contemplando demandas da indústria da construção que beneficiarão a população brasileira: os avanços são importantes para buscar a neutralidade tributária da construção.
Representado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o setor entende que a reforma tributária é essencial para o país e defende a aprovação do relatório.
Entre os pontos mais importantes, foi contemplada a adoção de um regime de transição e houve um bom avanço na revisão do redutor de alíquota fixado, agora, em 50% para a construção e o mercado imobiliário, e em 70% para o setor de locação.
Na avaliação da CBIC e suas associadas, incluindo o Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), o modelo de transição estabelece maior segurança jurídica para as empresas, gerando previsibilidade para a conclusão de empreendimentos em curso.
Já o novo redutor equaliza melhor o impacto da reforma tributária sobre o setor, tornando possível um menor ajuste nos preços ao consumidor, especialmente para a aquisição de imóveis e aluguel.
Desde o início dessa discussão o setor da construção vem esclarecendo a importância de estabelecermos a neutralidade tributária, de forma que não houvesse aumento da carga atual e, consequentemente, dos preços dos imóveis.
Além disso, é essencial que haja uma transição adequada para o setor, cuja cadeia de produção é longa, o que foi atendido nesse novo relatório. A simplificação ainda é um ponto de atenção para o setor. Nós teremos mais clareza desse aspecto quando apresentados os regulamentos que darão efetividade à reforma e sua regulamentação.
A construção civil destaca a importância e qualidade do diálogo conduzido junto ao governo federal e ao Congresso Nacional: foram meses de discussão técnica e apresentação de esclarecimentos, cálculos e simulações, com dezenas de reuniões com a Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária (SERT) do Ministério da Fazenda e com parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Trabalhamos para esclarecer as peculiaridades do setor da construção e encontramos o ambiente institucional necessário para construir soluções em benefício da sociedade. Estamos confiantes que tanto o Senado, agora, quanto a Câmara, ainda neste ano, irão ratificar os avanços que construímos juntos.
Burocracia: a pedra no meio do caminho
Douglas Vaz: "A simplificação ainda é um ponto de atenção para o setor; nós teremos mais clareza desse aspecto quando apresentados os regulamentos que darão efetividade à reforma e sua regulamentação" Crédito: Monica Zorzanelli/Sinduscon/Divulgação

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