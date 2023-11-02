Se eu soubesse então o que sei agora

Frase antiga e que de certa forma demonstra equívocos cometidos no passado em função de pouca informação ou de circunstâncias à época pouco claras. Aplica-se tanto a indivíduos quanto a sociedades.

Enquanto sociedade global, a humanidade vive desconfortos com circunstâncias que vêm de muito tempo e cujos enfrentamentos foram postergados em função de interesses econômicos de alguns poucos grupos. Interesses que manipulam a geopolítica mundial e que cada vez mais ampliam o sofrimento humano de todos os lados envolvidos em guerras explícitas e implícitas ao longo de décadas.

Foi assim no caso da invasão do Iraque por forças coordenadas pelos Estados Unidos . Líderes como Hillary Clinton, do Partido Democrata estadunidense, e Harriet Harman, vice-líder do Partido Trabalhista inglês, se arrependeram de terem apoiado a invasão sob a alegação de que esta se deu sem o conhecimento total dos fatos.

Ao que tudo indica essa também será, no futuro, a justificativa de líderes mundiais para equívocos e omissões no presente com relação ao genocídio que vem ocorrendo na Faixa de Gaza. Equívocos cometidos por potências mundiais que veem o conflito como mais uma oportunidade para ganhos financeiros para quem especula com armamentos, medicamentos, alimentos e commodities.

Omissões que bloqueiam toda e qualquer iniciativa de cessar fogo e busca de diálogo entre as partes. Seja na Organização das Nações Unidas , seja através de esforços de lideranças mundiais que buscam encaminhamentos possíveis para o término de atrocidades na região. Em ambos os casos, sobressaem iniciativas da diplomacia brasileira sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Equívocos e omissões que se dão à luz do dia, sem qualquer pudor por parte das forças de ultradireita que hoje dominam o governo de Israel. Suas intenções são abertamente declaradas através da imprensa mundial. Segundo o Ministro das Forças de Defesa de Israel (IDF, sigla em inglês), “... a ênfase é em destruição e não em precisão quanto a alvos.” Outra autoridade do IDF prevê que “... Gaza será eventualmente uma cidade de barracas; não haverá edificações permanentes”.

Às ações de punição coletiva via falta de acesso de pessoas inocentes a água, comida, energia e medicamentos, soma-se o bombardeio indiscriminado de áreas civis; tudo, absolutamente tudo injustificável do ponto de vista humanitário. Menos ainda diante do ensinamento ético de Mahatma Gandhi: “... a persistir o dente por dente, olho por olho, acabaremos todos banguelas e cegos”.

O que fazer diante de tanta atrocidade e de tanta hostilidade a qualquer movimento que busque a negociação entre as partes envolvidas no conflito, que vão muito além de Israel e dos palestinos? Sensibilizar-se com a falta de pudor da guerra, dos que a promovem e dos que a sustentam através de noticiário enviesado e que alimenta o bem versus o mal; o oito ou oitenta como se as relações humanas individuais ou coletivas fossem subordinadas a lógicas binárias.

Entre o bem e o mal, existem posições intermediárias que devem ser exploradas. Entre o oito e o oitenta, existe o dezoito, o quarenta-oito, e tantos mais. Conversar sobre isso, sem qualquer pretensão de ‘resolver o problema’, pode ser um passo na direção de fortalecer o humano que habita cada um de nós.

E através dele ser solidário com o sofrimento de tantos inocentes envolvidos numa guerra que só interessa a poucos especuladores que sempre lucram a mais com conflitos bélicos.