Entendendo Caetano Veloso por meio de Arthur Nogueira

Arthur Nogueira em foto de divulgação do disco "Sucesso Bendito", em que interpreta canções de Caetano Veloso Crédito: Miro / Divulgação

Hoje é dia do compositor, cantor e violonista paraense Arthur Nogueira. Ele foi convidado para fazer uma live de voz e violão só com canções de Caetano Veloso.

O sempre antenado DJ Zé Pedro, já prevendo o brilho da visão de Arthur Nogueira sobre a obra do filho de Dona Canô, estimulou a gravação em estúdio do álbum "Sucesso Bendito" (Joia Moderna).

Com canções pouco conhecidas, Nogueira entregou sua alma à música de Caetano, extraindo-a de volta envolta em arte e sentimento. Versão contemporânea de uma produção admirável – desde a concepção até o futuro.

Violão e voz embalados por pausas, affretandos, ad libtuns, acordes cheios, notas soltas, voz sem vibratos, graves afinados... singulares.

Ao ouvir Arthur Nogueira interpretando as canções de Caetano Veloso, emocionei-me e dei de “viajar”. “Viagens” que fiz ao ouvir cada música do álbum.