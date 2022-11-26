A improvável janela para o Espírito Santo no governo Lula

O destino parece querer reabrir para o Espírito Santo as portas da sua importância relativa no “concerto dos Estados” brasileiros.

Lula repetiu regularmente na campanha eleitoral que governará dialogando com os governadores e prefeitos. É um redesenho político-institucional. Requer que o Senado da República assuma com mais vigor a sua função precípua de Casa dos Estados. E que os governadores se articulem com mais vigor e efetividade no plano nacional, catalisando forças regionais e locais.

política brasileira tem inequívoca dimensão regional. Esta dimensão advém de acentuadas diversidades e heterogeneidades, que fazem deste país um mosaico.

Lula sinalizou que vai buscar uma nova ancoragem federativa para criar condições de mediação política e produção de consenso no Brasil . Revigorar e ampliar canais múltiplos de mediação política, fortalecendo a âncora federativa. O país precisa sair da conjuntura de confrontação política para a normalidade política. Isto é, a normalidade do exercício da função da política como ferramenta de articulação e agregação de interesses. Mediação.

Já no próximo dia 7 de dezembro, Lula e governadores vão ter a primeira reunião, em Brasília. Reunião do Fórum Nacional de Governadores, a convite do governador Ibaneis Rocha, do Distrito Federal. Lula se comprometeu a restabelecer novo pacto federativo. Bingo.

O governador Renato Casagrande tem exercido, nos últimos quatro anos, protagonismo nos fóruns regionais e nacionais de governadores - e nos fóruns internacionais de debate da questão das mudanças climáticas.

Agora, este protagonismo pode ser ampliado e consolidado. No Brasil, o Espírito Santo tem sido visto como uma espécie de “tigre asiático” do ponto de vista econômico e fiscal. Abre-se, agora, a porta para o protagonismo político nacional, em novo “concerto dos Estados”.

Nossas lideranças políticas, empresariais e sociais têm, portanto, uma janela para sair do costumeiro “queixume” de que somos um patinho feio na Federação. Hora de agir e participar da nova concertação. O Brasil da mediação, da democracia e da prosperidade.

Dizem, apressadamente, que o Espírito Santo teria virado bolsonarista. Mas, ironias do destino, deverá ser o presidente eleito, Lula , que vai abrir novas portas e janelas para o ES. Vamos lembrar que será a segunda vez. Em seu primeiro mandato, ele concedeu uma espécie de “waiver” para o Estado, no primeiro governo de Paulo Hartung.