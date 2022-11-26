A outra 'face da moeda' da economia capixaba

Do lado da renda gerada podemos observar três agregados: remuneração do trabalho, impostos sobre produção e excedente operacional bruto (lucros, dividendos etc). O grupo de “remuneração”, que inclui salários e contribuições sociais, cresceu, em termos nominais, cerca de 6% em 2019, e representou algo em torno de 39% do PIB; impostos cresceram 8%, enquanto o excedente teve queda de 7%.