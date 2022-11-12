De olho na economia: os sinais que as eleições de 2022 trouxeram

Pessoalmente não tenho dúvidas de que foi no campo da economia que se desenrolou o processo que definiu a escolha final do mandatário do país. Tanto é verdade que foram aquelas pessoas menos favorecidas economicamente, seja pelo desemprego, pela inflação, perda de renda ou pela fome, que majoritariamente orientaram seus votos para Lula . Do lado oposto, nem mesmo o Auxílio Brasil, orçamento secreto, alívio nos preços dos combustíveis e outras tantas benesses, todas de natureza econômica, foram suficientes para reeleger Bolsonaro.

Isso significa dizer que, em termos de estratégias de campanha, vencedor e vencido optaram em concentrar suas apostas no campo da economia. Porém, no limite, é possível admitir-se a hipótese de que a pequena diferença pró-Lula tenha sua origem causal no sentimento anti-Bolsonaro. Aliás, assim como em 2018 foi o antipetismo a eleger Bolsonaro.

Em processos democráticos, eleições, além de eleger incumbentes e representantes nas várias instâncias de poderes, servem de veículos para mensagens, percepções e avaliações dos cidadãos em relação a quem os governam e os ajudam a governar. E é salutar que isso aconteça periodicamente.

E nesse aspecto, as eleições de 2022 trazem mensagens fortes e importantes e que deverão nortear estratégias e políticas para os próximos quatro anos. Podemos reunir essas sinalizações em dois grandes grupos. No primeiro deles podemos agregar questões que dizem respeito à economia, ou seja, no que interfere mais diretamente na vida das pessoas no dia a dia. No segundo, questões que dizem respeito às relações entre Estado e sociedade, numa clara demonstração de distanciamento entre ambos.

Quem governará o país a partir de janeiro terá, portanto, duas grandes tarefas: indicar rumos e construir as bases para um crescimento econômico sustentado e sustentável, e gerar um ambiente capaz de, minimamente, contribuir para a pacificação interna e para a regeneração do tecido social hoje extremamente esgarçado. São duas super tarefas que se interdependem e se interconectam.

Na economia, o país precisa encontrar meios para desvencilhar-se do que os economistas chamam de armadilha da renda média. Nos últimos 10 anos a economia brasileira praticamente ficou estagnada, involuiu em produtividade e viu sua indústria de transformação perder peso relativo na composição do total da riqueza produzida, o PIB.

Um cenário que nos remete compulsoriamente à necessidade de se implementar reformas estruturais, com ênfase nas reformas tributária e administrativa. Mas que também não devem ser vistas como suficientes se não conjugadas com políticas também estruturantes como nas áreas de educação, de ciência e tecnologia, de transformação energética e digital e ambiental, dentre outras.