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Política

É cedo para cravar que o Espírito Santo virou bolsonarista

Na prática, comparado a 2018, Bolsonaro teve, em 2022, apenas 5.534 votos a mais. 1.276.611 votos em 2018 e 1.282.145 em 2022. Comparativamente, Lula cresceu muito mais

Públicado em 

12 nov 2022 às 02:00
Antônio Carlos Medeiros

Colunista

Antônio Carlos Medeiros

Tenho a impressão que as mídias (tradicional e digital) e o mercado político estão superestimando o peso do bolsonarismo no Espírito Santo – a julgar pelo desempenho eleitoral olhado em perspectiva. Vamos devagar com o andor. Explico-me.
Na prática, comparado com o último desempenho em 2018, Bolsonaro teve, em 2022, apenas 5.534 votos a mais. 1.276.611 votos em 2018 e 1.282.145 em 2022. Comparativamente, Lula cresceu muito mais. Ele obteve, em 2022, 178.999 votos a mais do que Haddad teve em 2018. 747.768 votos em 2018 e 926.767 em 2022.
Este fato se repetiu em todos os quatro Estados do Sudeste (SP, RJ, MG e ES). Lula cresceu mais do que Bolsonaro, em termos absolutos, no Sudeste. Nos quatro Estados, Lula somou 7,7 milhões de votos a mais do que Haddad obteve em 2018.
Hoje, já se constatou que foi o avanço no Sudeste que impulsionou a vitória da Frente Ampla de Lula. No Sudeste, embora tenha conquistado a maioria agora em 2022, Bolsonaro teve queda em números absolutos de 1,3 milhão de votos. Ou seja, Lula teve a sua mais significativa maioria no Nordeste. Mas foi no Sudeste que ele mais impulsionou a sua vitória, dado o maior peso eleitoral do Sudeste no país.

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Olhando em perspectiva, houve uma espécie de “recuperação vermelha” em 2022. Lula conseguiu resgatar parte do “eleitorado original” do PT, conforme já apontou Bruno Carazza: avançou também na classe média e média baixa nas grandes cidades do centro-sul do país.
Diante desta perspectiva, é cedo para cravar que o Espírito Santo virou bolsonarista.
Lula foi eleito presidente e poderá impulsionar ainda mais o crescimento da centro-esquerda no Estado. Terminou com 40% no segundo turno. É um fato: perdeu crescendo.
Os sinais estão nas votações do centro e da centro-esquerda para deputado federal e para deputado estadual. E na própria reeleição de Renato Casagrande (PSB).
Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro
Lula cresceu mais do que Bolsonaro, em termos absolutos, no Sudeste Crédito: Ricardo Stuckert/PT e Folhapress
Vale relembrar, também, que é necessário diferenciar o conservador do reacionário. O bolsonarismo raiz, mais reacionário, tem 12% a 15% de apoio eleitoral no país, segundo Esther Solano. Grande parte dos conservadores convergiu para Bolsonaro devido ao antipetismo estrutural e à falta de relevância eleitoral dos candidatos de centro do espectro político.
As placas tectônicas de 2013, que resultaram em Bolsonaro em 2018, têm agora um contraponto. O avanço silencioso das placas tectônicas que ancoraram a Frente Ampla com a bandeira da democracia.
Aqui no Estado, mais especificamente, a formação da nova Assembleia Legislativa mostra um crescimento dos principais partidos que apóiam o bolsonarismo (PL e Republicanos), secundados por outros como o PP e o PTB. Mas a resultante é um equilíbrio de forças.

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Os partidos de centro e centro-esquerda têm, somados, 14 deputados do total de 30 deputados. Refiro-me ao PSB, Podemos, PT, PSDB, PDT, PSol e Cidadania. Se considerarmos o União Brasil, chega-se a 16 deputados. De qualquer forma, há um rigoroso equilíbrio de forças.
A eleição da Mesa Diretora, em fevereiro, dirá como vai ficar a correlação de forças no Legislativo.
Tudo aponta que as placas tectônicas se movimentam lentamente para a centro-esquerda. Agora, com as eleições de Renato Casagrande aqui e de Lula no Brasil, a tendência é de crescimento da centro-esquerda, começando pelas eleições municipais de 2024. A conferir.

Antônio Carlos Medeiros

É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas

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