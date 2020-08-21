Vale compra no ES cerca de R$ 23 milhões em produtos para pandemia

Mineradora investiu na aquisição de equipamentos que o momento pede, como máscaras e álcool Crédito: OrnaW/Pixabay

Nem todos os fatos econômicos são negativos nesta pandemia . Há resultados saudáveis. No Espírito Santo, a Vale contratou R$ 23 milhões em produtos e serviços voltados para o controle e a prevenção da Covid-19, no período de março a junho. Ajudou um pouquinho a economia local, principalmente porque todo esse valor foi comprado a fornecedores capixabas, em momentos em que tudo estava parado. Muitas micro e pequenas empresas se encontravam com a corda no pescoço.

Há outro aspecto a ressaltar. Embora tenha sido um período com características atípicas, o percentual de 100% de compras no Estado deve ser comemorado pelas empresas locai. É incomum. Representa uma vitória do potencial fornecedor. Da competitividade. No primeiro semestre do ano passado, a média de contratação de produtos e serviços locais ficou em 57%.

O rol de dispêndios da Vale com a pandemia mostra necessidades do cenário: máscaras, protetores faciais, álcool, prestação de serviços na área médica, higienização e assepsia. Também inclui locação de tendas e outras providências. Os dados fazem parte do balanço da empresa referente ao primeiro semestre. De acordo com o relato, a mineradora e seus fornecedores desenvolveram, juntos, especificações de produtos. Também foi dado o suporte técnico necessário para adaptação de maquinário. A emergência afinou a parceria.

O relatório da mineradora traz depoimento de um empresário capixaba. Veja: "A Vale deu o fôlego que precisávamos para não suspender as atividades e abriu nossas portas para um novo mercado. Hoje, estamos fornecendo máscaras de algodão para todo o Brasil", afirma Paulo Vieira, diretor-presidente da PW Brasil, empresa que tem duas unidades localizadas no Norte do Estado.

O impacto da pandemia nos desembolsos da Vale nos seis primeiros meses deste ano atingiu US$ 85 milhões. Foram direcionados para a saúde pública por meio de doações de testes rápidos e equipamentos de proteção individual aos governos federal e estaduais, além de apoio a hospitais e unidades de saúde. São iniciativas que integram a responsabilidade social da empresa na região de sua influência.