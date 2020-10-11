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Música

Loja do Riva: o poder dos discos em quem se aventura a colecioná-los

Alguém já disse, com toda razão, a respeito dos LPs, que não há suporte mais perfeito para o exercício amoroso de se ouvir música. E, como se fosse pouco, nos estimula a celebrar o afeto, apesar de toda aspereza lá fora

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 05:00

Públicado em 

11 out 2020 às 05:00
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

Discos
Nunca é demais destinar uma tarde inteira a garimpar discos Crédito: Pixabay
Nas visitas anuais que fazemos ao interior de São Paulo para revigorar os laços familiares, poucos lugares são tão obrigatórios quanto a loja de discos do Riva. Mesmo nas viagens mais corridas, mesmo em tempos de grana curta, faça chuva ou faça sol, temos um acordo tácito. Aconteça o que acontecer, uma tarde se destina a garimpar discos, falar da vida e ouvir música, incansavelmente, naquela esquina que acaba de comemorar 20 anos de existência.
Riva é Erivaldo Cardoso, 47 anos recém-completados, um sujeito meio bossa nova meio rock'n roll que sobreviveu aos auges e quedas do mercado de discos de vinil sem fazer grandes concessões. Viu a fita cassete, o CD, MP3, Napster, Spotify, walkman, diskman, LastFM e um milhão de outras plataformas, firme e forte, de olhos nas novidades, mas com os pés firmes no long play, esta maravilhosa invenção do engenheiro Peter Carl Goldmark, lançada em 21 de junho de 1948.

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DJ, pesquisador, produtor de cultura, vendedor de discos e, acima de tudo, um apaixonado por música, Riva nos guia nas escolhas, aponta o que não podemos deixar para trás, indica os discos que podem esperar pela próxima visita, resgata bastidores que tornam certas canções ainda mais bonitas.
O garimpo, quase sempre, acaba num bar ou num show de jazz, outro amor que partilhamos com ele.
Na loja, um altar para Jimi Hendrix, preciosidades de Miles Davis, camisas de rock e clássicos dos Beatles convivem com Elizete, Cartola, Sampaio, Macalé, Itamar e Melodia, em perfeita harmonia.

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Meus favoritos são os brasileiros. Os álbuns de jazz igualmente me fascinam, como o Frank Sinatra descrito por Gay Talese no perfil famoso, segurando um copo de bourbon em uma das mãos e um cigarro na outra e padecendo de uma doença tão comum que a maioria de nós considera banal.
[Sinatra estava resfriado e Sinatra resfriado é Picasso sem tinta, Ferrari sem combustível, só que pior].
Alguém já disse, com toda razão, a respeito dos LPs, que não há suporte mais perfeito para o exercício amoroso de se ouvir música. A loja de discos do Riva nos lembra do poder que os discos têm sobre quem se aventura a colecioná-los. E, como se fosse pouco, nos estimula a celebrar o afeto, apesar de toda aspereza lá fora.

Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

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