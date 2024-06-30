“Mundo mundo vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo seria uma rima, não seria uma solução. Mundo mundo vasto mundo, mais vasto é meu coração”. (Carlos Drummond de Andrade)

Estantes e livros são vastos como o mundo de Drummond.

No trabalho, a alegria é que estejam em movimento, os volumes de mão em mão, uma página depois da outra, na companhia de quem ama a leitura e as histórias que ela carrega . Em casa, nos dias de descanso, o melhor é que fiquem livres do barulho e da poeira, das más línguas e da guerra, da tristeza e dos problemas, protegidos como a crônica de outro dia, uma mistura perfeita de cura e repouso.

Tanto num quanto na outra, o bom é que sejam lidos, compreendidos e, sempre que possível, partilhados, passados adiante. Que não encontrem fronteiras e ajudem quem precisa fazer as pazes com o curso da vida. Que sejam lugares de afeto, canções e cafuné. Que emoldurem espaços de reconstruções, reformas ou revoluções. Que ampliem o pensamento, ensinem a ver melhor, mais longe e mais de perto.

Da pandemia pra cá, além de vastos como o mundo de Drummond, estantes e livros passaram a compor ambientes que carregam eles também sua história. Afinal, isolados como estávamos nos ferozes meses de quarentena, as prateleiras acabaram alçadas à condição de cenário, com toda sorte de tipos, sentimentos, diálogos e desfechos à espreita.

Lá em casa, por exemplo, é possível que o velho e desajeitado exemplar de “Cartas Extraordinárias” atrás de mim indicasse aos colegas de videoconferência meu interesse pela correspondência alheia.

É certo que os latino-americanos enfileirados, com Gabriel García Márquez ao lado de Eduardo Galeano, Isabel Allende, Julio Cortázar e Jorge Luis Borges, entregassem meu gosto pelo político do continente.

Pode ser que o fato de “Demian”, “Sidarta”, “O Lobo da Estepe” e “O Jogo das Contas de Vidro” estarem enfileirados nesta ordem e não em outra dissesse algo sobre minhas buscas e contradições.

O que dizer, então, da pilha à espera de leituras, releituras ou resenhas? Como “Guerra e Paz” foi parar ao lado do doído relato de Joan Didion sobre perdas e o luto? Onde os descansos de “Mulheres que Correm com os Lobos” se cruzam com a fina ironia de José Carlos Oliveira em seu “Bravos Companheiros e Fantasmas”?

Em que parte da estrada, Reinaldo Santos Neves, Fernando Tatagiba, Carmélia Maria de Souza, Beatriz Abaurre e a minha própria produção, em edição redesenhada, esbarram nos ensinamentos do Tao-Te-King, na nostalgia do “Encontro Marcado” e no volume levinho de textos reunidos entre novos autores do Brasil?