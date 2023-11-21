Sobre a pós-autonomia na literatura de hoje

Venho pensando em minhas experiências de escrever ficção. A primeira coisa que me ocorre é que não existem fronteiras entre esse meu ofício de ficcionista e o que o senso comum chama de “realidade”. Talvez, em algum momento, seja esse o pensamento que acomete qualquer pessoa que faz literatura. Ninguém ignora que a realidade não passa de pura representação.

Nesse sentido, a crítica argentina, Josefina Ludmer, propõe a palavra “realidadeficção” para nomear a criação literária. O termo provoca disse-me-disse entre os entendidos. Mas cai como uma luva para pensar o entrelugar em que se junta o real (que depende da percepção de cada pessoa) e o ficcional (que interpreta essa percepção).

E parece ser bem adequado ao estado das coisas. Em especial, quando se pensa nos relatos que atravessam as fronteiras entre o mundo natural e o mundo da literatura. Haja vista escritores atuais que se exercitam nos blogs, legítimos substitutos, na era da internet, dos antigos diários confessionais. A diferença é que os blogs se expandem para a leitura de muitos indivíduos, enquanto os diários se fechavam à chave em gavetas, para não serem lidos.

Não raro, os registros blogueiros se transformam em livros, como qualquer escritura de gêneros tradicionais. E os livros de registros blogueiros se transformam em sucesso midiático. É o tipo de produção literária que se faz quando a literatura sobe na corda bamba e oscila em direção à perda de sua autonomia (segundo dizem alguns) ou se expande para além de seu núcleo e continua indo em direção a si mesma (como afirmam outros).

Em tempo: falar em perda de autonomia da literatura não implica em demérito. Significa apenas que a literatura perdeu o poder de ser regida por leis específicas e garantidas por instituições próprias (ensino, academias, crítica etc.) para entrar numa era de pós-autonomia, distante dos preceitos do Modernismo do século XX e das regras mais longínquas de Kant. Como, em geral, estão todas as artes, hoje invadidas pelas ciências sociais, pela mídia, pelo mercado, pelas novas tecnologias etc.