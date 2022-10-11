O Nobel e as circunstâncias da literatura no século XXI

Annie Ernaux, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura 2022 Crédito: Reprodução/Youtube/ FrenchInstituteUK

É uma agradável surpresa ver o Prêmio Nobel de Literatura ser concedido a uma mulher de 82 anos , a escritora francesa Annie Ernaux, que declarou: “Escrever é um ato político”. Uma declaração acertada. Se bem que não há novidade nenhuma nela. Quem escreve de modo consciente, e não por diletantismo ou vaidade, sabe bem que produzir literariamente sempre foi uma tomada de posição política, ou seja, uma contribuição ao sensível, à busca de conhecimentos, ao entendimento das realidades.

Para quem tem mania de dar atenção ao setor literário, a escolha da comissão do Nobel fornece algumas pistas para pensar a situação da literatura atual. Que já não é a mesma de antes. Simplesmente porque a literatura é mutável. Varia ao longo do tempo, como tudo sobre o planeta Terra.

Vocês me desculpem, porém não resisto a uma explicaçãozinha. É só para incrementar. Na segunda metade do século XX, duas correntes afetaram a literatura, afastando-a do pensamento romântico do século XIX, que permitia considerar escritores como gênios ou artistas singulares, eleitos pelas musas. São elas: a Era das Teorias, ocorrida entre as décadas de sessenta e noventa; as inovações tecnológicas, que irrompem com força na cultura, modificando os costumes e a sociedade.

As teorias invadem o espaço dos estudos literários e descontroem os antigos conceitos de obra artística, de texto e de autor; as novas tecnologias facilitam a composição e a exposição de livros. Como resultado, os romances, contos e poemas se fazem amiguinhos da crônica, que começa a reinar com sua pegada memorialista, autobiográfica e com seu investimento simbólico no entorno sociocultural.

Além disso, qualquer pessoa se sente à vontade para escrever e publicar, sem temer ser aquilo que o poeta Pound, com uma pontinha de malícia, chamava de “diluidores”, “escritores sem qualidades excepcionais” ou “beletristas”. Basta ver o dilúvio de pequenas editoras e de livros publicados e as tendências das premiações literárias dos últimos anos.