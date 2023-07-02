Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crônica

Quando uma livraria fecha as portas, um mundo todo se fecha com ela

Conheço gente que descobriu por lá que a própria companhia era boa. Gente que se entendeu como adulto, que encontrou um sentido, que criou laços e se desfez de nós

Publicado em 02 de Julho de 2023 às 00:20

Públicado em 

02 jul 2023 às 00:20
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

Livraria Cultura situada no Conjunto Nacional, em São Paulo
Livraria Cultura situada no Conjunto Nacional, em São Paulo Crédito: Divulgação
A Livraria Cultura do Conjunto Nacional era um oásis, um respiro bem acabado na acelerada vida de São Paulo, um refúgio feito de pufes, escadas, rampas, carpetes coloridos e muitos, muitos livros.
Perdi as contas de quantas horas passei entre aquelas estantes, descobrindo ou redescobrindo autores, reencontrando velhas ideias ou desenhando novos projetos, refazendo mentalmente a refazenda toda enquanto folheava volumes, escolhia leituras, criava pedaços das minhas próprias histórias.
Na segunda-feira, a loja da Avenida Paulista, pertinho da Augusta, do metrô da Consolação, da Alameda Santos e de pelo menos uma dúzia de boas histórias, fechou oficialmente as portas, quase cinco meses passados de sua anunciada falência.

Veja Também

Saraiva vai fechar a sua única loja no Espírito Santo

Três dias depois, uma liminar judicial autorizou a reabertura da loja, esticando por mais alguns capítulos a expectativa sobre o futuro e o sucesso ou fracasso da recuperação judicial da empresa.
O desfecho da livraria instalada em 1969 pela família da judia alemã Eva Herz no Conjunto Naci­onal segue aberto enquanto escrevo este texto.
Uma coisa, no entanto, é certa como a felicidade de ler um bom livro: quando uma livraria fecha as portas, um pedaço da história se fecha com ela. Quando uma livraria fecha as portas, um mundo todo de aventuras, momentos e memórias se encerra também.
Foi assim com A Edição do Centro de Vitória em que comprei, com o primeiro pagamento do primeiro estágio, um volume novinho de "O Amor nos Tempos do Cólera". A capa azul, hoje desbotada como certas lembranças, segue na prateleira, guardando a espera de Florentino Ariza por Fermina Daza durante 51 anos, 9 meses, 4 dias e respectivas noites.

Veja Também

Nesta metade do ano, você foi mais distração ou mais potência?

Modo como lidamos com privilégios diz algo importante sobre nós

Contardo Calligaris e um novo olhar sobre um velho tema: o sentido da vida

Foi assim com a Dom Quixote, a Livraria da Ilha, a Logos perto de casa e tantas outras que vimos encerrar as atividades nos últimos anos. Conheço gente que descobriu por lá que a própria companhia era boa. Gente que se entendeu como adulto, que se formou como leitor, que encontrou um sentido, que criou laços e se desfez de nós.
As livrarias são fortes solitários, espalhando luz sobre a calçada, diz o escritor americano John Updike. Visitá-las e celebrar sua existência, para muitos de nós, ultrapassa o desejo ou a necessidade de comprar um livro.
Elas nos mostram saídas e possibilidades, até nos dias em que tudo parece perdido.

Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

Tópicos Relacionados

Crônica Literatura Lendo Livro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados