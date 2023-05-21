Contardo Calligaris e um novo olhar sobre um velho tema: o sentido da vida

O psicanalista Contardo Calligaris Crédito: Bruno Santos/Folhapress

Poucos temas na história foram tantas vezes explorados quanto ele. Na literatura, no cinema, na mesa de bar, nos cadernos a lápis ou na fila do pão, as questões a seu respeito brotam em prosa, verso e interrogações. Poetas buscam seu espírito, filósofos perseguem sua essência, mortais comuns como eu e talvez você tentam encontrá-lo com maior ou menor afinco.

Afinal, qual o sentido da vida?

O que define uma vida plena? O que significa viver uma vida boa? O que quer dizer uma vida interessante? Um morto pode ser feliz? É possível medir a felicidade de uma existência ao longo dos anos ou apenas quando eles chegam ao fim?

A partir dessas perguntas, o novo e póstumo livro de Contardo Calligaris consegue apresentar um outro ângulo sobre o batidíssimo assunto. E é a simplicidade com que isso se coloca o que mais me comoveu na obra que li estes dias.

[Recomendo].

O sentido da vida é a própria vida concreta, afirma o autor, no livro finalizado poucos dias antes da sua morte. A felicidade, ele escreve, não depende de a vida e o mundo terem um sentido. Ao contrário: o bem-estar, o bom espírito, precisam de uma situação objetiva em que nós e o universo estejamos em harmonia.

Contardo Calligaris morreu em março de 2021, aos 72 anos . Perdemos um sujeito simpático, uma figura pública notável e a força de suas reflexões logo quando era preciso iluminar os dias de dureza, tensões e distanciamentos do auge da pandemia.