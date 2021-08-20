Bolsonaro está colocando o presidente do Senado sob os holofotes

O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Faz pensar que a disposição de Ciro Nogueira para agir como articulador-mor do Palácio deve durar bem pouco. Ele deve ter percebido que o buraco é bem mais embaixo do que pensava. Dificilmente será ouvido pelo presidente desvairado e, menos ainda, conseguirá convencer alguém sobre as boas intenções do chefe.

A estratégia presidencial de atacar e comprar briga está se mostrando racional, determinada e sem limites. Ele sai atirando contra quem lhe parece mais oportuno e interessante a cada momento, dentro de uma sequência lógica para despistar e desgastar. E dessa forma vai, com algum sucesso, botando o pé nas portas.

Nessa linha, o presidente anunciou insistentemente, com plena convicção e alarde, que vai pedir ao Senado que abra processo de impeachment dos dois ministros do STF que vêm mandando investigar e prender quem esteja ultrapassando limites constitucionais. Imagino que seja mais uma mensagem direta de intolerância aos que reagem com firmeza aos seus propósitos, fustigando a sua prepotência.

Com isso, ele coloca o presidente do Senado e do Congresso Nacional sob os holofotes: Rodrigo Pacheco é mineiro hábil, dotado de autoridade adquirida em articulações cuidadosas e de pretensões a continuar subindo na vida. Exposição pública e oportunidade para atuar como bombeiro em tempos nervosos, é tudo o que ele precisa para “bombar” sua candidatura à presidência da República.

Gilberto Kassab, que percebeu isso faz tempo, deve estar esfregando as mãos com a possibilidade de seu partido contar com um candidato competitivo. Afinal, Pacheco é conterrâneo de Tancredo Neves, um agregador de desgarrados e diferentes e, também, de Juscelino Kubitschek, presidente risonho que fez o Brasil pensar grande.

E Lula? Tendo a acreditar que, nesta altura da vida, recém-casado, ele não esteja com tanta disposição para enfrentar os encargos de uma presidência da República após uma incerta e arriscada vitória nas urnas. Ele deve ter ciência de que não será mais o mesmo depois de uma campanha que se anuncia superlativamente agressiva e desgastante, cheia de denúncias e infâmias de toda ordem, tendo que enfrentar a má vontade estimulada de grupos de militares e o desinteresse de evangélicos já plenamente satisfeitos.