Aniversário de Vitória: sobre uma cidade que já foi presépio

8 de setembro, dia de Vitória, é data de festejar as coisas boas que a cidade oferece para quem transita por suas avenidas, ruas, calçadas e escadarias, frequenta suas casas e seus edifícios a cada dia mais altos, se vale de seus hospitais, clínicas e postos de saúde para garantir forças, belezas e sorrisos, para quem faz compras em lojas, supermercados, mercados, peixarias e biroscas, utiliza seus restaurantes por praticidade e diversão, frequenta seus bares, para beber umas geladas e conversar com amigos; para quem se vale de creches, escolas, faculdades e pós-graduações de qualidades reconhecidas; os que, por exercício ou prazer, saem pedalando bicicletas próprias ou alugadas por ciclovias de quilômetros ou frequentam as academias de cada quarteirão; preferem caminhar nas suas calçadas com passadas cuidadosas, correr em marcha leve, ou em velocidade atlética, quase sempre atento e convicto; para quem se distrai em praças, parques e praias bem cuidadas; para os que gostam de estar em contato direto com o mar, nadando, pescando, mergulhando, velejando, remando; que gostam de ficar vendo a lua nascer no leste ou de contemplar navios passando, imponentes.