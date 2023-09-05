Veja o que funciona no Dia da Independência e no Aniversário de Vitória

Barcos ancorados na Curva da Jurema com o Convento ao fundo Crédito: Ricardo Medeiros

Um dia após o feriado da Independência do Brasil, na quinta-feira, 7 de setembro, na sexta (8) é celebrado o Aniversário de Vitória. Muito além da possibilidade de ter folga para descansar, o que o capixaba quer saber é como vão funcionar supermercados, shoppings e repartições públicas.

Para ajudar com essas informações, A Gazeta realizou um levantamento na Grande Vitória. Confira a seguir o que funciona e o que não funciona, e os horários de funcionamento de cada local.

Prefeituras

Prefeitura de Vitória

Com os feriados da Independência do Brasil (7 de setembro) e Aniversário de Vitória (8 de setembro), na Capital apenas os serviços essenciais da cidade estarão funcionando nos dois dias. Informações sobre variados serviços podem ser obtidos pelo Fala Vitória 156, o aplicativo Vitória Online e no portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8h às 22h. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24h por dia.

A administração municipal informou os horários de funcionamentos de outros serviços, sendo eles:

Escolas municipais: Não haverá aulas na rede municipal de ensino nos dias 7 e 8 de setembro;

Não haverá aulas na rede municipal de ensino nos dias 7 e 8 de setembro; Centro de Atenção Psicossocial (Caps): Os Caps de Ilha de Santa Maria e de São Pedro manterão o plantão 24h;



Os Caps de Ilha de Santa Maria e de São Pedro manterão o plantão 24h; Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica (NEVE): O plantão da Vigilância Epidemiológica também funcionará, das 8 às 16 horas, podendo também ser acionado pelo telefone (27) 3132-5019;

O plantão da Vigilância Epidemiológica também funcionará, das 8 às 16 horas, podendo também ser acionado pelo telefone (27) 3132-5019; Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV): Será mantido a escala dos grupamentos: Trânsito, Grupo Tático Operacional de Trânsito, Proteção Comunitária, Ronda Ostensiva Municipal e Grupo de Apoio Operacional, no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos base e patrulhamento em todos os bairros da capital;

Será mantido a escala dos grupamentos: Trânsito, Grupo Tático Operacional de Trânsito, Proteção Comunitária, Ronda Ostensiva Municipal e Grupo de Apoio Operacional, no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos base e patrulhamento em todos os bairros da capital; Defesa Civil: Irá atuar normalmente em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 3194-7568. Em caso de ocorrências graves, a equipe completa estará pronta para atuação;

Irá atuar normalmente em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 3194-7568. Em caso de ocorrências graves, a equipe completa estará pronta para atuação; Conselho Tutelar: Em caso de ocorrência, o plantão geral poderá ser acionado pelo número (27) 3194-7580, o Conselho Tutelar do Centro irá atender pelo número (27) 98125-0937, o Conselho Tutelar de Maruípe estará atendendo no número (27) 98125-0933 e o Conselho Tutelar Continental pelo (27) 98125-0936.



Prefeitura de Viana

A Prefeitura de Viana decretou ponto facultativo para a sexta-feira (8), data que sucede o feriado da Independência do Brasil, comemorado no dia 7 de setembro. Não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal.

Durante o feriadão, município de Viana vai manter os serviços essenciais e a equipe da Defesa Civil estará de plantão e poderá ser acionada pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942.

O trabalho da Guarda Municipal e da equipe de limpeza do município também serão mantidos nestes dias. A coleta de lixo será realizada conforme o cronograma já previsto pela Secretaria de Ordem Pública e Serviços Urbanos (SEMOPS).

Caso necessário, os moradores podem acionar a Guarda Civil Municipal de Viana, por meio do telefone (27) 99738-8787 e a Defesa Civil, por meio do telefone (27) 99860-4360. Ambos funcionam 24 horas.

Prefeitura de Cariacica

A Prefeitura de Cariacica informou que nesta quinta-feira (7) é feriado nacional e sexta (8) é ponto facultativo. Nestes dias não haverá expediente nas repartições públicas e aulas na rede municipal. Funcionarão apenas os serviços essenciais, sendo:

Conselho Tutelar de Cariacica, funcionando em plantão 24h e atendendo pelos números (27) 98818-4538, (27) 98819-2886, (27) 98818-4330 e (27) 98818-5302;

Serviços de varrição e limpeza nas principais vias do município;



Coleta de lixo domiciliar.



Prefeitura de Vila Velha

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, na sexta-feira (8) decretado ponto facultativo no município, mas serviços de emergência e em escala de plantão estarão funcionando normalmente. Confira:

Defesa Civil: Equipes estarão de plantão e os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193;



Equipes estarão de plantão e os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193; Guarda Municipal de Vila Velha: A atuação acontecerá normalmente e acionamentos podem ser realizados pelo telefone (27) 3149-7444;

A atuação acontecerá normalmente e acionamentos podem ser realizados pelo telefone (27) 3149-7444; Fiscalização de Posturas: Serviço será feito em plantão e o pode ser acionado pelo número (27) 3369-9460;

Serviço será feito em plantão e o pode ser acionado pelo número (27) 3369-9460; Serviço Especializado de Abordagem Social: Irá funcionar até às 22h, podendo ser acionado pelo telefone (27) 99717- 5012;



Irá funcionar até às 22h, podendo ser acionado pelo telefone (27) 99717- 5012; Conselho Tutelar: Funcionará em plantão 24h e poderá ser acionado pelo número (27) 99892-2714;



Funcionará em plantão 24h e poderá ser acionado pelo número (27) 99892-2714; Ouvidoria: Funcionando pelo número 162;

Funcionando pelo número 162; Auxílio-Funeral: Irá funcionar das 8 às 20h pelo número (27) 99717-0868;

Irá funcionar das 8 às 20h pelo número (27) 99717-0868; Serviços Urbanos: A coleta residencial vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região;

A coleta residencial vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região; Gerência de Necrópoles: Irá funcionar pelo plantão, atendendo pelo telefone (27) 3388-4288.



Prefeitura de Guarapari

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Administração (Semad), informou que nesta quinta-feira (07), feriado da Independência do Brasil, somente os órgãos e entidades que desempenham funções em regime de escala ou plantão que não admitem paralisação irão funcionar normalmente. Na sexta-feira (08), o expediente será normal.

Prefeitura da Serra

A Prefeitura da Serra informou que nesta sexta-feira (8) será ponto facultativo municipal na Serra. Por conta disso não haverá expediente na administração pública, mas os serviços essenciais serão mantidos.

A administração municipal ressalta que as aulas nas escolas municipais não acontecerão na quinta (7) e na sexta (8) o dia será organizado por cada unidade de ensino, mediante calendário próprio aprovado pela Gerência de Assessoramento e Controle de Fluxos Escolares. Outros serviços que irão funcionar são:

Auxílio Funeral: Irá funcionar de 8h às 20h, podendo ser acionado pelo telefone (27) 98166-0814;



Irá funcionar de 8h às 20h, podendo ser acionado pelo telefone (27) 98166-0814; Conselho Tutelar: Pode ser acionado pelo número (27) 98166-0515;

Pode ser acionado pelo número (27) 98166-0515; Centro POP: O serviço pode ser contatado pelo telefone (27) 98166-0161, das 7h às 18h;



O serviço pode ser contatado pelo telefone (27) 98166-0161, das 7h às 18h; Abordagem Social: Pode ser acionado das 8h às 20h, pelo número (27) 98166-0494;



Pode ser acionado das 8h às 20h, pelo número (27) 98166-0494; Disque-Silêncio: Serviço irá funcionar das 16h às 2h e pode ser acionado pelo telefone (27) 99951-2321;

Serviço irá funcionar das 16h às 2h e pode ser acionado pelo telefone (27) 99951-2321; Fiscalização de Meio Ambiente: Pode ser acionado de 18h à 00h pelo número (27) 99951-2321;



Pode ser acionado de 18h à 00h pelo número (27) 99951-2321; Fiscalização de posturas: Irá funcionar das 16h às 2h, podendo ser acionada pelo telefone (27) 99517-9126;



Irá funcionar das 16h às 2h, podendo ser acionada pelo telefone (27) 99517-9126; Guarda Municipal da Serra: Agentes trabalhando normalmente no monitoramento das vias;

Agentes trabalhando normalmente no monitoramento das vias; Defesa Civil: Atendimento 24h pelos números (27) 99938-9500 e 199.

Shoppings

Shopping Mestre Álvaro

7 de setembro

Lojas e quiosques: 13h às 21h. Abertura facultativa de 12h às 13h;



13h às 21h. Abertura facultativa de 12h às 13h; Alimentação: 10h às 22h;



10h às 22h; Lazer e Cinema: conforme programação.



8 de setembro

Lojas e quiosques: 10h às 22h;



10h às 22h; Alimentação: 10h às 23h;



10h às 23h; Lazer e Cinema: conforme programação.



Shopping Moxuara

7 de setembro

Lojas e Quiosques: 13h às 22h. Abertura facultativa das 11h às 13h



13h às 22h. Abertura facultativa das 11h às 13h Alimentação: 11h às 22h;



11h às 22h; Lazer e Cinema: conforme programação.

8 de setembro

Lojas e quiosques: 10h às 22h;



10h às 22h; Alimentação: 10h às 23h;



10h às 23h; Lazer e Cinema: conforme programação.



Shopping Praia da Costa

7 de setembro

Lojas e quiosques: 14h às 20h. Abertura facultativa às 11h e fechamento às 21h;



14h às 20h. Abertura facultativa às 11h e fechamento às 21h; Alimentação: 11h às 21h;



11h às 21h; Lazer e Cinema: conforme programação.



8 de setembro

Lojas e quiosques: 10h às 22h;



10h às 22h; Alimentação: 10h às 22h;



10h às 22h; Lazer e Cinema: conforme programação.



Shopping Montserrat

7 de setembro

Lojas e quiosques: 13h às 21h. Abertura facultativa entre 12h e 13h;



13h às 21h. Abertura facultativa entre 12h e 13h; Alimentação: 11h às 22h;



11h às 22h; Lazer e Cinema: conforme programação.



8 de setembro

Lojas e quiosques: 10h às 22h;



10h às 22h; Alimentação: 10h às 22h;



10h às 22h; Lazer e Cinema: conforme programação.



Shopping Norte Sul

7 e 8 de setembro

Lojas e quiosques: 13h às 19h;



13h às 19h; Alimentação: 11h às 21h;



11h às 21h; Cinema: conforme programação no site cinea.com.br.



Shopping Jardins

7 de setembro

Lojas e torre médica: não funcionam;

não funcionam; Praça de alimentação: 11h às 22h;

11h às 22h; Cinema: conforme programação no site www.shoppingjardins.net.



8 de setembro

Abertura facultativa das lojas;



Torre médica: não funciona;



não funciona; Praça de alimentação: 11h às 22h;

11h às 22h; Cinema: conforme programação no site www.shoppingjardins.net.



Hospitais, USs, PAs e UPAs

Vitória: As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h, para atendimentos à população. O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o PA da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas.

Viana: O Pronto Atendimento 24 horas em Arlindo Villaschi e a UPA de Viana Sede funcionam normalmente.

Cariacica: O Pronto Atendimento de Alto Lage, que abriga os PAs adulto e infantil, funcionam 24h, assim como o PA de Flexal; PA de Bela Vista e PA de Nova Rosa da Penha I funcionarão das 7h às 17h



Vila Velha: Os Pronto Atendimentos da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente, em plantão de 24h.

Serra: As Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, o Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, o Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV) funcionarão em plantão 24h. Os munícipes que forem utilizar a Farmácia Central, localizada rem Jardim Limoeiro, será atendido das 7h às 19h.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no feriado da Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro. Na sexta-feira, 8/9, as agências abrem normalmente para atendimento ao público.

Comércio de rua

Polo Moda Glória

Lojas: abrirão na quinta (7) e na sexta-feira (8), das 9h às 18h.

Serra

Camelôs: Não trabalham nesta quinta-feira (7) e na sexta (8) seguem em horário normal, das 8h às 18h;

Não trabalham nesta quinta-feira (7) e na sexta (8) seguem em horário normal, das 8h às 18h; Lojas: Não abrem na quinta-feira (7) e seguem em horário normal na sexta-feira (8), das 9h às 18h30h.

Cariacica

Lojas: não abrem na quinta-feira (7) e sexta segue em horário normal, de 8h30 às 18h.

Supermercados

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informa que a abertura das lojas no feriado nacional de 7 de setembro deverá ser das 8h às 18h, conforme determina a Convenção Coletiva de Trabalho vigente. Para os municípios que possuem convenções próprias ou aditivos que trazem outras orientações sobre o funcionamento dos supermercados nos feriados, vale o que estiver estabelecido nos documentos.