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Armazéns no Centro

Veja como vão ficar os galpões do Porto de Vitória após reforma

O investimento de R$ 15 milhões para a obra foi anunciado nesta quarta-feira (9), pela VPorts (antiga Codesa), que assumiu a concessão em setembro do ano passado
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

09 ago 2023 às 14:43

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 14:43

As obras de reforma dos prédios e dos cinco armazéns do Porto de Vitória, no Centro da Capital, já estão em andamento e devem ficar prontas em maio de 2024. O investimento de R$ 15 milhões foi anunciado nesta quarta-feira (9), pela VPorts (antiga Codesa), que assumiu a concessão em setembro do ano passado.
As obras foram iniciadas há uma semana, e a primeira etapa consiste na limpeza e tratamento de fachadas, além do reforço estrutural dos imóveis, altamente degradados. Alguns, segundo o diretor-presidente da VPorts, Ilson Hulle, chegavam a apresentar risco de colapso.
Também será feita a recuperação estrutural, bem como o tratamento de patologias do concreto, infiltrações e reforma dos espaços. O projeto faz parte dos compromissos assumidos pela concessionária, que investirá aproximadamente R$ 130 milhões em infraestrutura e superestrutura portuária durante a vigência do contrato (35 anos).
Projeção de como ficarão galpões do Porto de Vitória; cor ainda será definida
Projeção de como ficarão galpões do Porto de Vitória; cor ainda será definida Crédito: VPorts/Divulgação
“A gente assumiu a concessão e imediatamente fez um laudo de perícia nos atuais equipamentos. Identificamos vários pontos críticos de corrosão, trincas, risco, inclusive, de colapso do equipamento em alguns pontos”, explicou Hulle.
Ele destaca que, neste momento, o foco é a estrutura física dos imóveis, e que também estão previstos, no projeto, uma calçada cidadã ao longo da extensão dos galpões, e iluminação cênica. A cor dos armazéns será escolhida em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, buscando algo próximo da tonalidade original, à época da construção, no século passado.
Início das obras para reforma dos armazéns do antigo Porto de Vitória, agora V Ports
Início das obras para reforma dos armazéns do antigo Porto de Vitória, agora V Ports Crédito: Fernando Madeira
“Reformar essa estrutura é representativo em vários aspectos. O projeto reafirma nosso compromisso em apoiar a revitalização do centro de Vitória com a melhoria da ambiência da região, garantindo a integração entre a cidade e o porto”, frisou Hulle.
A destinação dos armazéns ainda está sendo estudada. O governo do Estado e a Prefeitura de Vitória pleiteiam que pelo menos alguns dos galpões do porto sejam voltados para finalidades sociais e atividades de cultura e entretenimento.

Começa reforma de armazéns do Porto de Vitória

“O governo do Estado, junto com a VPorts e a Prefeitura de Vitória, vai buscar (um entendimento). Naturalmente a VPorts terá a oportunidade de utilizar parte do equipamento na atividade econômica do porto, mas poderemos também ter uma destinação cultural. É um debate que nós vamos fazer para poder dar à população do Estado um equipamento que seja moderno e possa contribuir com a economia e com a cultura capixaba”, pontuou o governador Renato Casagrande.
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, pontuou que o município vem realizando um processo de ressignificação do Centro, com várias obras há muito aguardadas, como a reforma do Mercado da Capixaba, do Museu Capixaba do Negro (Mucane), que se somam a projetos do Estado e da iniciativa privada.
“Essa sinergia traz bons resultados para os capixabas. É uma área que volta a ter pujância econômica, volta a ter força, a atrair investimentos, e, principalmente, deixa de ser uma área que sofreu com abandono e com descaso. Isso dá uma virada de chave fundamental para que o Centro volte a pulsar e volte a ter a força econômica, cultural, artística e social.”
Projeção de como ficarão galpões do Porto de Vitória; cor ainda será definida
Projeção de como ficarão galpões do Porto de Vitória; cor ainda será definida Crédito: VPorts/Divulgação

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