Pesquisa elege Vitória como a terceira cidade mais limpa do Brasil

Saiba quais são as 3 razões para Vitória ser a capital mais valorizada do país Crédito: Shutterstock

Uma pesquisa sobre limpeza pública classificou Vitória como a terceira cidade mais limpa do Brasil. O levantamento, realizado pelo Instituto Veritá, foi realizado em julho em todas as capitais do país e no Distrito Federal.

Segundo o instituto, a capital do Espírito Santo ficou apenas atrás de Curitiba, no Paraná, e Boa Vista, capital de Roraima. Segundo a Prefeitura de Vitória, uma série de iniciativas fazem com que a cidade seja uma das mais limpas do país e que os capixabas tenham o bem-estar garantido.

Novas papeleiras instaladas por toda cidade, limpeza da baía de Vitória, serviço de limpeza urbana diária e coletas seletivas são alguns serviços citados pela administração municipal.