Maquiagem: como escolher a base ideal pra você

Aline Bretas ensina a escolher a base adequada para cada tom de pele. Crédito: Divulgação

No Beleza para Todxs dessa semana, vou tirar algumas dúvidas comuns que surgem na hora de escolher o tom da base. A principal dificuldade é descobrir a cor certa e a primeira dica pra isso é testar em um ambiente com luz natural ou mais perto disso.

A segunda dica é testar no rosto e no colo, e não na mão. No colo, porque é a cor mais adequada, já que muita gente protege o rosto do sol e ele acaba ficando com uma cor diferente do restante do corpo.

Escolher a textura adequada para o seu tipo de pele também é importante. Um acabamento matte - sequinho - por exemplo, não é indicado para quem tem a pele seca. Além disso também é preciso estar atento à cobertura do produto.

Confira todos os detalhes e as outras diquinhas no vídeo abaixo: