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Beleza para Todxs

Maquiagem: como escolher a base ideal pra você

Aí vão algumas dicas e truques para encontrar a base que melhor se adapta ao seu tom de pele. Veja vídeo

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

21 nov 2020 às 05:00
Aline Bretas

Colunista

Aline Bretas

Aline Bretas ensina a fazer uma pele matte
Aline Bretas ensina a escolher a base adequada para cada tom de pele. Crédito: Divulgação
No Beleza para Todxs  dessa semana, vou tirar algumas dúvidas comuns que surgem na hora de escolher o tom da base. A principal dificuldade é descobrir a cor certa e a primeira dica pra isso é testar em um ambiente com luz natural ou mais perto disso.
A segunda dica é testar no rosto e no colo, e não na mão. No colo, porque é a cor mais adequada, já que muita gente protege o rosto do sol e ele acaba ficando com uma cor diferente do restante do corpo.
Escolher a textura adequada para o seu tipo de pele também é importante. Um acabamento matte - sequinho - por exemplo, não é indicado para quem tem a pele seca. Além disso também é preciso estar atento à cobertura do produto. 
Confira todos os detalhes e as outras diquinhas no vídeo abaixo:

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Aline Bretas

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