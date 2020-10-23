Maquiagem: Pele matte sem craquelar

Olá, maravilhosas! Hoje vamos aprender a fazer uma pele matte sequinha, mas sem aquele efeito esturricado e craquelado. Já adianto que o segredo dessa make é usar um bom hidratante na pele antes de aplicar a base.
Depois do hidratante, vamos aplicar os produtos com esponjinha, porque ela absorve bem e só coloca na pele o suficiente para cobrir as pequenas imperfeições. Vou aplicando a base e corretivo com pequenas batidinhas e sem arrastar para não tirar a cobertura.
Em seguida, aplico a bruma que vai dar o efeito power na pele, esse produtinho é essencial para não deixar a pele craquelar nessa make. Espero secar, aplico o pó pra selar tudinho, e pra finalizar, devolvo o glow da pele com um iluminador nas têmporas do rosto. Veja o vídeo com todas as dicas: