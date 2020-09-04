Aprenda a fazer uma make clássica

Nesta semana, vou te ensinar a fazer aquele olho coringa, que é uma boa pedida em todo tipo de evento. Além de versátil, é super simples de fazer, se você tá iniciando agora no mundo da make.
Para aprender, você vai precisar de uma sombra marrom opaca, um batom vermelho e um iluminador. Com um pincel de esfumar, eu pego um pouco da sombra marrom e vou passando na pálpebra com batidinhas no canto externo. Feito, eu venho com um batom vermelho, aplicando batidinhas nas maçãs do rosto, como blush.
E quem resiste ao brilho de um luminador? Depois do blush eu venho com essa dose de brilho extra nas têmporas do rosto, causando um efeito glow na pele. Para arrematar a make, o destaque vem para o batom vermelho nos lábios. Vem comigo para você reproduzir aí todas essas dicas: