Maquiagem: saiba como esfumar a sombra de um jeito fácil

Os olhos esfumados estão em alta no universo das makes há muito tempo, por isso a dica de hoje é pra quem curte o visual, mas ainda tem alguma dificuldade pra reproduzir o look.

Antes de tudo, aplique um pouquinho de corretivo em toda a sua pálpebra e espalhe bem. Agora vamos ao truque facilitador: com a ajuda de um pincel fofinho, aplique um pouco de pó - pode ser solto ou compacto - em volta da pálpebra móvel, sempre de fora para dentro. Esse aspecto mais "sequinho" do local onde você passou o pó vai garantir que a sua sombra que você deseja esfumar se espalhe com mais facilidade. Não é super prático?