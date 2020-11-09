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Beleza para Todxs

Maquiagem: saiba como esfumar a sombra de um jeito fácil

Aí vai uma dica simples e fácil para esfumar a sombra e arrasar na sua produção

Públicado em 

09 nov 2020 às 05:00
Aline Bretas

Colunista

Aline Bretas

Aline Bretas; Beleza para Todxs
Você vai precisar apenas de um pó translúcido ou compacto. Crédito: Arquivo pessoal
Os olhos esfumados estão em alta no universo das makes há muito tempo, por isso a dica de hoje é pra quem curte o visual, mas ainda tem alguma dificuldade pra reproduzir o look.
Antes de tudo, aplique um pouquinho de corretivo em toda a sua pálpebra e espalhe bem. Agora vamos ao truque facilitador: com a ajuda de um pincel fofinho, aplique um pouco de pó - pode ser solto ou compacto - em volta da pálpebra móvel, sempre de fora para dentro. Esse aspecto mais "sequinho" do local onde você passou o pó vai garantir que a sua sombra que você deseja esfumar se espalhe com mais facilidade. Não é super prático?
Confira todas as dicas no vídeo abaixo pra não perder nadinha. E não deixe de testar aí na sua casa.

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