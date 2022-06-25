"Não estou satisfeito com o Brasil. Candidatos não animam", diz Pedro Janot

Foi dramático e importante. Do dia para a noite eu estava imóvel. Eu era um ser estranho dentro de casa 24h por dia. Antes do acidente, saía para trabalhar cedo, voltava de noite e isso me deixava distante dos filhos e da mulher. De repente, me vi precisando da ajuda de todos. Primeiro, precisava preservar essa pessoas, para isso eu precisava cuidar de mim. Não fui pessimista em momento nenhum, ninguém me viu pelos cantos. Eu fui fazer o que tinha de ser feito, na época, muita fisioterapia. Depois eu fui reconstruir a minha vida profissional. Eu acumulei conhecimento na minha trajetória, passei a querer dividir. Lancei livros, faço palestras, depois fui ser mentor de empresas, participar de conselhos. Fui conselheiro de empresas grandes, de capital aberto, mas depois me voltei para as pequenas e médias, que era o que me dava mais prazer. Trazendo do zero até o crescimento sustentado, como fiz com a Richards, Azul... Estou preparando um MBA e estou à frente do grupo Solum, focado em ativos alternativos.