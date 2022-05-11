Gigante do material de construção chega ao Espírito Santo

Fachada da primeira loja da rede ABC em Vitória Crédito: Divulgação/ABC da Construção

Guarapari e Em plena expansão no país, a ABC da Construção, de Minas Gerais , acaba de por os pés no Espírito Santo . As três primeiras lojas foram abertas, em abril, em Vitória Guaçuí . A expectativa é de que outras 17, todas no esquema de franquia, estejam funcionando até o final do ano.

Segundo Tiago Mendonça, CEO da ABC, a intenção é ter 400 lojas dentro da rede até o final do ano e mil até 2024. "Nossa meta é alcançar um faturamento anual de R$ 5 bilhões”. Com 65 anos de história, a ABC tem, hoje, 200 lojas próprias e franqueadas em Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo.

Quando assumiu o comando da empresa, em 2006, Tiago Mendonça mudous os negócios da empresa: de um modelo tradicional de lojas próprias para uma franqueadora. O franqueado faz o investimento nas instalações (entre R$ 300 mil e R$ 450 mil) e a ABC assume logística e estoque. Para controlar tudo isso, foi feito um investimento pesado em tecnologia, numa plataforma digital proprietária (criada sem utilização de códigos prontos, possui tecnologia própria e desenvolvida sob demanda).