Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crescimento

Gigante do material de construção chega ao Espírito Santo

ABC da Construção abriu três lojas no Estado em abril, expectativa é de que outras 17 estejam em funcionamento até o final de 2022

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 12:19

Públicado em 

11 mai 2022 às 12:19
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Fachada da primeira loja da rede ABC em Vitória
Fachada da primeira loja da rede ABC em Vitória Crédito: Divulgação/ABC da Construção
Em plena expansão no país, a ABC da Construção, de Minas Gerais, acaba de por os pés no Espírito Santo. As três primeiras lojas foram abertas, em abril, em VitóriaGuarapari e Guaçuí. A expectativa é de que outras 17, todas no esquema de franquia, estejam funcionando até o final do ano.
Segundo Tiago Mendonça, CEO da ABC, a intenção é ter 400 lojas dentro da rede até o final do ano e mil até 2024. "Nossa meta é alcançar um faturamento anual de R$ 5 bilhões”. Com 65 anos de história, a ABC tem, hoje, 200 lojas próprias e franqueadas em Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo.
Quando assumiu o comando da empresa, em 2006, Tiago Mendonça mudous os negócios da empresa: de um modelo tradicional de lojas próprias para uma franqueadora. O franqueado faz o investimento nas instalações (entre R$ 300 mil e R$ 450 mil) e a ABC assume logística e estoque. Para controlar tudo isso, foi feito um investimento pesado em tecnologia, numa plataforma digital proprietária (criada sem utilização de códigos prontos, possui tecnologia própria e desenvolvida sob demanda).
No final do ano passado, a ABC recebeu um aporte de R$ 123 milhões. A Dexco, proprietária de marcas de peso como Deca, Duratex, Hydra, Portinari e Ceusa, investiu R$ 103 milhões. O próprio CEO da empresa colocou os outros R$ 20 milhões.

Veja Também

Mercado enxerga entraves para empreendimento do Aeroporto de Vitória

Opportunity e Galwan farão prédio em antiga área do BB na Enseada do Suá

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados