Empresa do ES quer construir mais de 150 casas nos EUA até 2025

O Grupo Franco, do empresário colatinense Franco Bereta, que possui negócios nos ramos automotivo e imobiliário no Noroeste do Estado, vem abrindo, nos últimos anos, uma nova fronteira de expansão: a construção de casas nos Estados Unidos, mais precisamente na Flórida. Até o final do ano serão 54 unidades, para 2025 estão previstas outras 98.



A Franco FL Investments capta recursos no Brasil, principalmente no Espírito Santo, e constrói nos EUA. O valor por casa é de US$ 250 mil (R$ 1,275 milhão). Portanto, até o final do ano, serão aportados US$ 13,5 milhões, quase R$ 70 milhões. Se as metas para 2025 forem alcançadas, serão mais US$ 24,5 milhões (R$ 124,9 milhões).