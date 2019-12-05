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Previsão do tempo

Sol volta aparecer entre nuvens no ES

Pode chover fraco e em alguns momentos apenas nas Regiões Norte e Nordeste do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 23:16

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 23:16

Quinta-feira com sol entre nuvens no Estado Crédito: Ricardo Medeiros
Após dias de chuva e com temperaturas mais amenas, o sol deve aparecer, porém entre nuvens, nesta quinta-feira (5) no Espírito Santo. Ainda pode chover fraco em alguns momentos nas regiões Nordeste e Norte do Estado, principalmente na cidade de São Mateus. De acordo com o Instituto Climatempo, nas demais regiões há uma variação de nebulosidade, porém não há expectativa de chuva.
A temperatura aumenta em todas as regiões capixabas e o vento sopra com moderada intensidade entre o litoral sul e Grande Vitória. Em alguns momentos as rajadas podem ser de forte intensidade.

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Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as temperaturas na Grande Vitória registram mínima de 20°C e máxima de 28°C. Na Região Norte, o sol aparece entre nuvens e pode chover rapidamente em alguns momentos do dia, deixando a temperatura com mínima de 21°C e máxima de 30°C.
Já para quem está na região montanhosa do Estado, o dia promete de sol sem possibilidade de chuva. Os termômetros registram nas áreas altas a mínima de 17°C e máxima de 24°C. Na Região Sul a temperatura mínima é de 21°C e máxima chega a 29°C.

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