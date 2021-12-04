Sol apareceu na Grande Vitória, mas tem previsão de chuva no fim de semana

Banhistas se refrescam em praia de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

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Na Grande Vitória, o domingo será de sol entre nuvens e chuva passageira entre a madrugada e início da manhã. O sol predomina nos demais horários. Os termômetros devem registrar mínima de 21 °C e máxima de 32 °C na Capital.

Nas regiões Sul e Serrana, o sol aparece tímido entre nuvens, com o registro de chuva esparsa em alguns momentos do dia. No Sul os termômetros devem marcar nas áreas mais elevadas a mínima de 19 °C e máxima de 35 °C nas menos elevadas. Nas áreas mais elevadas da região Serrana, as temperaturas ficam entre a mínima de 15 °C e a máxima de 27 °C.