Sol apareceu na Grande Vitória, mas tem previsão de chuva no fim de semana

Após uma semana com tempo confuso, no Espírito Santo, composto por alertas de chuvas intensas que alagaram a região Sul, o fim de semana continua com um tempo instável. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), após o sábado (04) de sol e calor, o domingo (05) deve ser de sol entre nuvens e chuva esparsa, em alguns momentos do dia. As temperaturas aumentam em todo o Estado.
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Na Grande Vitória, o domingo será de sol entre nuvens e chuva passageira entre a madrugada e início da manhã. O sol predomina nos demais horários. Os termômetros devem registrar mínima de 21 °C e máxima de 32 °C na Capital.
Nas regiões Sul e Serrana, o sol aparece tímido entre nuvens, com o registro de chuva esparsa em alguns momentos do dia. No Sul os termômetros devem marcar nas áreas mais elevadas a mínima de 19 °C e máxima de 35 °C nas menos elevadas. Nas áreas mais elevadas da região Serrana, as temperaturas ficam entre a mínima de 15 °C e a máxima de 27 °C.
Já no Norte, Noroeste o predomínio é de sol entre nuvens e chuva esparsa em alguns momentos do dia. Os termômetros marcam a mínima 21 °C e máxima de 30 °C. No Noroeste, será registrado sol entre nuvens e chuva passageira entre a madrugada e início da manhã. O sol predomina nos demais horários. As temperaturas ficam entre os 20 °C e 30 °C.