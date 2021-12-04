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Previsão do Tempo

Sol apareceu na Grande Vitória, mas tem previsão de chuva no fim de semana

Segundo o Incaper, calor deve continuar, mas com sol entre nuvens no domingo (05) e possibilidade de chuva em todo o Estado. Veja as temperaturas
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

04 dez 2021 às 20:00

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 20:00

Banhistas ignoram aviso e se refrescam em praias impróprias para banho em Vitória
Banhistas se refrescam em praia de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Após uma semana com tempo confuso, no Espírito Santo, composto por alertas de chuvas intensas que alagaram a região Sul, o fim de semana continua com um tempo instável. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), após o sábado (04) de sol e calor, o domingo (05) deve ser de sol entre nuvens e chuva esparsa, em alguns momentos do dia.  As temperaturas aumentam em todo o Estado.

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Confira as praias liberadas e as impróprias para banho em Vitória

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Na Grande Vitória, o domingo será de sol entre nuvens e chuva passageira entre a madrugada e início da manhã. O sol predomina nos demais horários. Os termômetros devem registrar mínima de 21 °C e máxima de 32 °C na Capital. 
Nas regiões Sul e Serrana, o sol aparece tímido entre nuvens, com o registro de chuva esparsa em alguns momentos do dia. No Sul os termômetros devem marcar nas áreas mais elevadas a mínima de 19 °C e máxima de 35 °C nas menos elevadas. Nas áreas mais elevadas da região Serrana, as temperaturas ficam entre a mínima de 15 °C e a máxima de 27 °C.
Já no Norte,  Noroeste o predomínio é de sol entre nuvens e chuva esparsa em alguns momentos do dia. Os termômetros marcam a mínima 21 °C e máxima de 30 °C. No Noroeste, será registrado sol entre nuvens e chuva passageira entre a madrugada e início da manhã. O sol predomina nos demais horários. As temperaturas ficam entre os 20 °C e 30 °C.

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