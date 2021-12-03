Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeos

Chuva no ES: temporal provoca estragos em Jerônimo Monteiro

Água entrou em comércios da avenida central da cidade. Segundo a prefeitura do município, servidores agora ajudam na limpeza
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 dez 2021 às 17:47

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 17:47

A chuva forte na tarde desta sexta-feira (3) deixou o Centro de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, totalmente alagado e comerciantes reclamam dos prejuízos. A empresária Camila da Silva Costa conta que sempre que há uma chuva intensa, como a desta tarde, há alagamento na Avenida Doutor José Farah. “Minha ótica não foi atingida, pois está numa área mais alta, mas estou ajudando os comerciantes a limparem as lojas. Foi muita chuva. Agora, já está baixando”, contou.
Chuva alaga centro de Jerônimo Monteiro
Chuva alaga o Centro de Jerônimo Monteiro Crédito: Telespectador| TV Gazeta Sul
Segundo a prefeitura houve uma concentração de chuva intensa no perímetro urbano com precipitação de 50 milímetros a 70 milímetros em apenas 40 minutos. A equipe de obras do município agora atua para retirar a lama e entulho das ruas.
Chuva alaga centro de Jerônimo Monteiro
Comerciantes reclamam de prejuízos Crédito: Divulgação | Prefeitura de Jerônimo Monteiro
A quadra da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Jerônimo Monteiro chegou a ficar alagada, mas, segundo a direção da unidade, a água já baixou. No momento da chuva, um grupo de alunos faria uma aula de educação física e precisou ficar na arquibancada esperando parar de chover. Não houve danos à instituição. Veja vídeo que mostra como ficou o local:

OUTROS REGISTROS DOS IMPACTOS DA CHUVA NO MUNICÍPIO:

Veja Também

Carro invade loja de conveniência de posto em Cachoeiro

Bloco de pedra tomba em rodovia após batida entre carreta e caminhão no ES

A história de Capixaba, cidade do Acre fundada por ex-morador do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alagamento Chuva no ES Jerônimo Monteiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados