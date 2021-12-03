Chuva no ES: temporal provoca estragos em Jerônimo Monteiro

A chuva forte na tarde desta sexta-feira (3) deixou o Centro de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, totalmente alagado e comerciantes reclamam dos prejuízos. A empresária Camila da Silva Costa conta que sempre que há uma chuva intensa, como a desta tarde, há alagamento na Avenida Doutor José Farah. “Minha ótica não foi atingida, pois está numa área mais alta, mas estou ajudando os comerciantes a limparem as lojas. Foi muita chuva. Agora, já está baixando”, contou.
Segundo a prefeitura houve uma concentração de chuva intensa no perímetro urbano com precipitação de 50 milímetros a 70 milímetros em apenas 40 minutos. A equipe de obras do município agora atua para retirar a lama e entulho das ruas.
A quadra da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Jerônimo Monteiro chegou a ficar alagada, mas, segundo a direção da unidade, a água já baixou. No momento da chuva, um grupo de alunos faria uma aula de educação física e precisou ficar na arquibancada esperando parar de chover. Não houve danos à instituição. Veja vídeo que mostra como ficou o local: