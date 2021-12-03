Chuva no ES: temporal provoca estragos em Jerônimo Monteiro

Your browser does not support the video tag.

Segundo a prefeitura houve uma concentração de chuva intensa no perímetro urbano com precipitação de 50 milímetros a 70 milímetros em apenas 40 minutos. A equipe de obras do município agora atua para retirar a lama e entulho das ruas.

A quadra da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Jerônimo Monteiro chegou a ficar alagada, mas, segundo a direção da unidade, a água já baixou. No momento da chuva, um grupo de alunos faria uma aula de educação física e precisou ficar na arquibancada esperando parar de chover. Não houve danos à instituição. Veja vídeo que mostra como ficou o local:

