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Inmet publica novo alerta para chuvas intensas no Norte do ES

O aviso climático tem validade até o fim da manhã desta sexta (3) e compreende 9 cidades da região. Também podem ocorrer rajadas de ventos de até 60 km/h
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

02 dez 2021 às 10:51

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 10:51

Em meio a feriadão, chuva forte alaga ruas em Guriri
Nos últimos dias, o balneário de Guriri sofreu com as chuvas. São Mateus está na área contida no aviso do Inmet Crédito: Rafael Verly | TV Gazeta Norte
O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, emitiu um novo aviso para chuvas intensas, desta vez para o extremo Norte do Espírito Santo. A publicação feita na manhã desta quinta-feira (2) tem validade até o fim da manhã desta sexta-feira (3), e alerta o perigo potencial para volumes que podem variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.
De acordo com o centro de meteorologia, as cidades que fazem parte do alerta são:  Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo e São Mateus.
No aviso do Inmet, ainda há a possibilidade para rajadas de vento com velocidade entre 40 km/ e 60 km/h. Nestas condições, existem riscos, ainda que baixos, de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e também a ocorrência de descargas elétricas.

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