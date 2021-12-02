Inmet publica novo alerta para chuvas intensas no Norte do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, emitiu um novo aviso para chuvas intensas, desta vez para o extremo Norte do Espírito Santo. A publicação feita na manhã desta quinta-feira (2) tem validade até o fim da manhã desta sexta-feira (3), e alerta o perigo potencial para volumes que podem variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.
De acordo com o centro de meteorologia, as cidades que fazem parte do alerta são: Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo e São Mateus.
No aviso do Inmet, ainda há a possibilidade para rajadas de vento com velocidade entre 40 km/ e 60 km/h. Nestas condições, existem riscos, ainda que baixos, de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e também a ocorrência de descargas elétricas.