O que se sabe sobre tempo severo e chuva forte previstos para o ES e Sudeste

Raios durante tempestades no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

O que significa o “alerta vermelho”?

O que está previsto?

Chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, com ventos superiores a 100 km/h. Por causa disso, o risco é considerado alto para danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.

Todas as cidades do Sudeste serão atingidas?

Devido à gravidade do alerta vermelho, o Inmet realizou uma coletiva de imprensa na quinta-feira (21), dando mais detalhes sobre a condição prevista de tempo severo. A coordenadora-geral de Meteorologia Aplicada, Desenvolvimento e Pesquisa do órgão, Márcia Seabra, evidenciou que não são todas as cidades que serão afetadas.

“A partir desta sexta-feira (22), a gente tem a previsão de acumulados muito altos de chuva, que pegam desde o Litoral Norte de São Paulo, todo o Estado do Rio de Janeiro, Zona da Mata de Minas Gerais e o Sul do Espírito Santo ”, detalhou.

Confira aqui a lista completa. Em território capixaba, a chuva intensa deve ocorrer em 31 cidades.

Alerta vermelho compreende regiões Sul e Serrana do Espírito Santo Crédito: Inmet

A Grande Vitória será atingida?

O Boletim Meteorológico da Defesa Civil mostra que pode chover em todo o Espírito Santo a partir desta sexta-feira (22), no entanto, a chuva forte deve atingir cidades das regiões Sul, Serrana e Caparaó, onde estão previstos grandes acumulados por dia. Em outras localidades, incluindo a Região Metropolitana, a precipitação diária não deve passar dos 30 mm. Confira no mapa abaixo.

Defesa Civil prevê chuva mais forte no Sul capixaba nesta sexta-feira (22) Crédito: Defesa Civil

O que vai provocar essa chuva?

Segundo Márcia Seabra, a mudança no tempo no Sudeste decorre de uma frente fria vinda do Sul. “A frente fria vai avançar até a Região Sudeste e, após a passagem dessa frente, a gente vai ter um fluxo de umidade, ventos levando a umidade do oceano em direção ao Rio de Janeiro”, explicou.

A previsão pode mudar?

Márcia Seabra destacou que pode haver alguma alteração no volume de chuva previsto e no local exato onde pode chover forte, mas é pouco provável que haja alguma mudança no padrão geral alertado pelo Inmet. “A condição, de uma maneira geral, não deve ser alterada”, sentenciou.

O que o Inmet recomenda aos moradores?