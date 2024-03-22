O que se sabe sobre tempo severo e chuva forte previstos para o ES e Sudeste

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho (grande perigo) para a possibilidade de chuvas intensas na Região Sudeste do Brasil. Mas afinal, o que se sabe até o momento sobre essa previsão de tempo severo? Todas as cidades serão atingidas? Confira as respostas abaixo.
O que significa o “alerta vermelho”?
O alerta vermelho (grande perigo) é o maior na escala de risco do Inmet e foi emitido na quarta-feira (20). É uma forma do órgão alertar a população sobre a previsão de precipitações intensas. O aviso vale desta sexta-feira (22) até domingo (24). Devido à situação de gravidade prevista, o Rio de Janeiro chegou a decretar ponto facultativo.
O que está previsto?
Chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, com ventos superiores a 100 km/h. Por causa disso, o risco é considerado alto para danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.
Todas as cidades do Sudeste serão atingidas?
Devido à gravidade do alerta vermelho, o Inmet realizou uma coletiva de imprensa na quinta-feira (21), dando mais detalhes sobre a condição prevista de tempo severo. A coordenadora-geral de Meteorologia Aplicada, Desenvolvimento e Pesquisa do órgão, Márcia Seabra, evidenciou que não são todas as cidades que serão afetadas.
“A partir desta sexta-feira (22), a gente tem a previsão de acumulados muito altos de chuva, que pegam desde o Litoral Norte de São Paulo, todo o Estado do Rio de Janeiro, Zona da Mata de Minas Gerais e o Sul do Espírito Santo”, detalhou.
Em território capixaba, a chuva intensa deve ocorrer em 31 cidades. Confira aqui a lista completa.
A Grande Vitória será atingida?
O Boletim Meteorológico da Defesa Civil mostra que pode chover em todo o Espírito Santo a partir desta sexta-feira (22), no entanto, a chuva forte deve atingir cidades das regiões Sul, Serrana e Caparaó, onde estão previstos grandes acumulados por dia. Em outras localidades, incluindo a Região Metropolitana, a precipitação diária não deve passar dos 30 mm. Confira no mapa abaixo.
O que vai provocar essa chuva?
Segundo Márcia Seabra, a mudança no tempo no Sudeste decorre de uma frente fria vinda do Sul. “A frente fria vai avançar até a Região Sudeste e, após a passagem dessa frente, a gente vai ter um fluxo de umidade, ventos levando a umidade do oceano em direção ao Rio de Janeiro”, explicou.
A previsão pode mudar?
Márcia Seabra destacou que pode haver alguma alteração no volume de chuva previsto e no local exato onde pode chover forte, mas é pouco provável que haja alguma mudança no padrão geral alertado pelo Inmet. “A condição, de uma maneira geral, não deve ser alterada”, sentenciou.
O que o Inmet recomenda aos moradores?
- Desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Em caso de enxurrada ou similar, colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos;
- Em caso de situação de grande perigo confirmada: procurar abrigo e evitar permanecer ao ar livre;
- Obter mais informações com a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (193).