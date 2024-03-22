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Veja onde vai chover

O que se sabe sobre tempo severo e chuva forte previstos para o ES e Sudeste

Previsão mostra que vai chover forte em cidades das regiões Sul, Serrana e Caparaó a partir desta sexta-feira (22)

Publicado em 22 de Março de 2024 às 07:32

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 mar 2024 às 07:32
Raios durante tempestades no Espírito Santo
Raios durante tempestades no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho (grande perigo) para a possibilidade de chuvas intensas na Região Sudeste do Brasil. Mas afinal, o que se sabe até o momento sobre essa previsão de tempo severo? Todas as cidades serão atingidas? Confira as respostas abaixo.

O que significa o “alerta vermelho”?

alerta vermelho (grande perigo) é o maior na escala de risco do Inmet e foi emitido na quarta-feira (20). É uma forma do órgão alertar a população sobre a previsão de precipitações intensas. O aviso vale desta sexta-feira (22) até domingo (24). Devido à situação de gravidade prevista, o Rio de Janeiro chegou a decretar ponto facultativo

O que está previsto?

Chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, com ventos superiores a 100 km/h. Por causa disso, o risco é considerado alto para danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.

Todas as cidades do Sudeste serão atingidas?

Devido à gravidade do alerta vermelho, o Inmet realizou uma coletiva de imprensa na quinta-feira (21), dando mais detalhes sobre a condição prevista de tempo severo. A coordenadora-geral de Meteorologia Aplicada, Desenvolvimento e Pesquisa do órgão, Márcia Seabra, evidenciou que não são todas as cidades que serão afetadas.
“A partir desta sexta-feira (22), a gente tem a previsão de acumulados muito altos de chuva, que pegam desde o Litoral Norte de São Paulo, todo o Estado do Rio de Janeiro, Zona da Mata de Minas Gerais e o Sul do Espírito Santo”, detalhou.
Em território capixaba, a chuva intensa deve ocorrer em 31 cidades. Confira aqui a lista completa.
Alerta vermelho compreende regiões Sul e Serrana do Espírito Santo
Alerta vermelho compreende regiões Sul e Serrana do Espírito Santo Crédito: Inmet

A Grande Vitória será atingida?

O Boletim Meteorológico da Defesa Civil mostra que pode chover em todo o Espírito Santo a partir desta sexta-feira (22), no entanto, a chuva forte deve atingir cidades das regiões Sul, Serrana e Caparaó, onde estão previstos grandes acumulados por dia. Em outras localidades, incluindo a Região Metropolitana, a precipitação diária não deve passar dos 30 mm. Confira no mapa abaixo.
Defesa Civil
Defesa Civil prevê chuva mais forte no Sul capixaba nesta sexta-feira (22) Crédito: Defesa Civil

O que vai provocar essa chuva?

Segundo Márcia Seabra, a mudança no tempo no Sudeste decorre de uma frente fria vinda do Sul. “A frente fria vai avançar até a Região Sudeste e, após a passagem dessa frente, a gente vai ter um fluxo de umidade, ventos levando a umidade do oceano em direção ao Rio de Janeiro”, explicou.

A previsão pode mudar?

Márcia Seabra destacou que pode haver alguma alteração no volume de chuva previsto e no local exato onde pode chover forte, mas é pouco provável que haja alguma mudança no padrão geral alertado pelo Inmet. “A condição, de uma maneira geral, não deve ser alterada”, sentenciou.

O que o Inmet recomenda aos moradores?

  • Desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Em caso de enxurrada ou similar, colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos;
  • Em caso de situação de grande perigo confirmada: procurar abrigo e evitar permanecer ao ar livre;
  • Obter mais informações com a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

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