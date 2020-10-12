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Frente fria

Marinha emite alerta para ventos de até 75 km/h no litoral do ES

Ventos intensos no Espírito Santo e Rio de Janeiro devem ser registrados até a próxima quinta-feira (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2020 às 17:51

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 17:51

Chuva e frio na Grande Vitória
Mulher enfrenta vento com guarda-chuva em dia chuvoso na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
Após anunciar que a faixa litorânea do Espírito Santo deveria ser afetada por ventos intensos de até 60 quilômetros por hora, a Marinha divulgou nesta segunda-feira (12) que a intensidade do fenômeno, agora, poderá chegar a até 75 quilômetros por hora. O aumento deve acontecer entre a manhã da terça-feira (13) até a quinta-feira (15). 
De acordo com a Marinha, os ventos com  intensidade de até 60 quilômetros devem acontecer entre a noite deste domingo (12) até a manhã do dia 14, por causa de uma frente fria
Com isso, poderão ser registrados ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 75 quilômetros, na faixa litorânea dos estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e do Espírito Santo, ao sul de Marataízes, entre a manhã de terça (13) e a manhã de quinta (15), como detalha previsão. 

ALERTA AOS NAVEGANTES

Para as pessoas que costumam navegar no mar, para trabalho ou passeio, a Marinha alertou sobre a necessidade de consultar essas informações sobre o tempo antes de embarcar. Além disso, a orientação é informar as comunidades de pesca, esporte e recreio.
"A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico. Adicionalmente, as informações meteorológicas podem ser visualizadas na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook e por meio do aplicativo Boletim ao Mar", reforçam, em alerta enviado. 

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