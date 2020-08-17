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Até quinta-feira (20)

Marinha alerta para ventos de até 75 km/h no litoral do ES

A aproximação de uma frente fria poderá provocar ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 75 km/h, ao Sul de Itaoca, no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 19:14

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 19:14

Marataízes/ES - Lago do Siri
Litoral Sul do Espírito Santo deve ter ventos de alta intensidade Crédito: Prefeitura de Marataízes/Divulgação
A aproximação de uma frente fria poderá provocar ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 75 km/h, no litoral Sul do Espírito Santo. Segundo alerta emitido pela Marinha nesta segunda-feira (17), os ventos devem incidir sobre a faixa litorânea, ao Norte de Maricá, no Rio de Janeiro, e ao Sul de Itaoca, no Espírito Santo, até a madrugada de quinta-feira (20).
Conforme alertado, os ventos poderão ainda ocasionar agitação marítima com ondas de até 4 metros de altura, entre Maricá e Macaé, ambos no Estado do Rio de Janeiro, até a noite de quarta-feira (19). Não há previsão de ondas acima do normal no Espírito Santo.
A Marinha solicita aos navegantes que consultem as informações antes da realização de qualquer atividade, seja ela de pesca, esporte ou recreio.

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