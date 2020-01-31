Marinha alerta para ventos de até 61 km/h no litoral do ES

O órgão também chama a atenção dos navegantes antes de irem ao mar. Crédito: Ricardo Medeiros

A Marinha do Brasil emitiu, nesta sexta-feira (31), um alerta para ventos com intensidade de até 61 km/h (33 nós). O alerta é válido para toda a faixa litorânea entre trecho do litoral entre os estados do Rio de Janeiro, ao Norte de Arraial do Cabo e do Espírito Santo, ao Sul de Vitória. A situação anunciada deve permanecer até a manhã de sábado (1º).

O órgão também chama a atenção dos navegantes para que consultem as informações relacionadas ao tempo antes de entrar no mar e solicita a ampla divulgação às comunidades de pesca, esporte e recreio.

FIM DE SEMANA

Segundo previsões do Climatempo e também do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), em Vitória o sábado será de sol, sem possibilidade de chuvas, com temperaturas com máxima de 35°C. No período da tarde, previsão de pancadas de chuva isolada em alguns trechos das regiões Sul e Serrana.