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Alerta meteorológico

Marinha alerta para ventos de até 61 km/h no litoral do ES

O aviso é válido entre sexta-feira (31) e a manhã de sábado (1º)

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 18:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 18:04
O órgão também chama a atenção dos navegantes antes de irem ao mar.   Crédito: Ricardo Medeiros
A Marinha do Brasil emitiu, nesta sexta-feira (31), um alerta para ventos com intensidade de até 61 km/h (33 nós). O alerta é válido para toda a faixa litorânea entre trecho do litoral entre os estados do Rio de Janeiro, ao Norte de Arraial do Cabo e do Espírito Santo, ao Sul de Vitória. A situação anunciada deve permanecer até a manhã de sábado (1º).
O órgão também chama a atenção dos navegantes para que consultem as informações relacionadas ao tempo antes de entrar no mar e solicita a ampla divulgação às comunidades de pesca, esporte e recreio.

FIM DE SEMANA

Segundo previsões do Climatempo e também do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), em Vitória o sábado será de sol, sem possibilidade de chuvas, com temperaturas com máxima de 35°C. No período da tarde, previsão de pancadas de chuva isolada em alguns trechos das regiões Sul e Serrana.
No domingo (02), o tempo permanece aberto sem previsões de chuva a presença de temperaturas elevadas na capital. Já nas regiões Sul e Serrana do Espírito Santo, é registrada a previsão de pancadas de chuvas durante à tarde.

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