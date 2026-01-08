ES tem 7 cidades na lista de onde mais choveu no Brasil neste início do ano

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 08:13
Sete cidades do Espírito Santo apareceram na lista dos locais do Brasil onde mais choveu nos primeiros dias do ano, entre 2 e 6 de janeiro, período do primeiro episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2026. O sistema provocou chuva forte e volumosa em terras capixabas, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Em apenas quatro dias, muitas áreas desses estados acumularam entre 100 mm e 200 mm de chuva, segundo a empresa de meteorologia Climatempo.
Confira a lista de onde mais choveu no período de 2 a 6 de janeiro de 2026:
A previsão para os próximos dias é de diminuição da chuva e retorno do sol forte. A ZCAS (pronuncia-se “zacas”) ainda atuou na quarta-feira (7), mas começa a perder força e se desfaz a partir desta quinta-feira (8).
Um sistema de alta pressão atmosférica volta a ganhar força sobre a região Sudeste do Brasil nos próximos dias, reduzindo as condições para chuva em todos os estados. No Espírito Santo, as pancadas devem se concentrar no interior do estado.
Já o litoral da região Sudeste volta a ter dias com muito sol e baixa probabilidade de chuva na sexta-feira (9) e ao longo do fim de semana.
