ES tem 7 cidades na lista de onde mais choveu no Brasil neste início do ano

Ranking foi divulgado pela empresa de meteorologia Climatempo; volume alto foi influenciado pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS)

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 08:13

Temporal danificou ruas e casas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na segunda-feira (5) Crédito: Redes Sociais

Sete cidades do Espírito Santo apareceram na lista dos locais do Brasil onde mais choveu nos primeiros dias do ano, entre 2 e 6 de janeiro, período do primeiro episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2026. O sistema provocou chuva forte e volumosa em terras capixabas, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Em apenas quatro dias, muitas áreas desses estados acumularam entre 100 mm e 200 mm de chuva, segundo a empresa de meteorologia Climatempo.

Confira a lista de onde mais choveu no período de 2 a 6 de janeiro de 2026:

268 mm - Petrópolis/Independência (RJ) 224 mm - Dom Cavati/Centro (MG) 211 mm - Mimoso do Sul (ES) 200 mm - Rio Novo do Sul/São José (ES) 197 mm - Muriaé/São Francisco (MG) 194 mm - Cachoeiro de Itapemirim/Ilha da Luz (ES) 188 mm - Iapu/Centro (MG) 181 mm - Guapimirim/Centro (RJ) 179 mm - Piúma/Centro (ES) 179 mm - Guarapari/PRF (ES) 177 mm - Magé/Pau Grande (RJ) 174 mm - São Francisco de Itabapoana/Barra de Itabapoana (RJ) 173 mm - Alfredo Chaves (ES) 172 mm - Almenara (MG) 172 mm - Brejetura (ES)



A previsão para os próximos dias é de diminuição da chuva e retorno do sol forte. A ZCAS (pronuncia-se “zacas”) ainda atuou na quarta-feira (7), mas começa a perder força e se desfaz a partir desta quinta-feira (8).

Tempo seco no fim de semana

Um sistema de alta pressão atmosférica volta a ganhar força sobre a região Sudeste do Brasil nos próximos dias, reduzindo as condições para chuva em todos os estados. No Espírito Santo, as pancadas devem se concentrar no interior do estado.

Já o litoral da região Sudeste volta a ter dias com muito sol e baixa probabilidade de chuva na sexta-feira (9) e ao longo do fim de semana.

