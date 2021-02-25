ES recebe alerta de chuvas fortes; veja cidades

Chuva atinge a Grande Vitória nesta segunda-feira (8) Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo informações do Inmet, a previsão de chuva é de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos, que podem chegar aos 60 km/h.

CIDADES QUE RECEBERAM ALERTA

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é : milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.