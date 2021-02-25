ES recebe alerta de chuvas fortes; veja cidades

Um alerta publicado no início da tarde desta quinta-feira (25) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) incluiu 48 municípios do Espírito Santo em uma área de "perigo potencial" para chuvas intensas, que podem ocorrer até as 11h de sexta-feira (26). A área compreende cidades entre o Norte e a Grande Vitória.
Segundo informações do Inmet, a previsão de chuva é de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos, que podem chegar aos 60 km/h.
CIDADES QUE RECEBERAM ALERTA
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra De São Francisco
- Boa Esperança
- Cariacica
- Colatina
- Conceição Da Barra
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja Da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria De Jetibá
- Santa Teresa
- Serra
- Sooretama
- São Domingos Do Norte
- São Gabriel Da Palha
- São Mateus
- São Roque Do Canaã
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
- Água Doce Do Norte
- Águia Branca
- Afonso Cláudio
Viana, município que integra a lista do Inmet, registra alagamento em um trecho da BR 101, na entrada do bairro Marcílio de Noronha, desde o início da tarde desta quinta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista lateral do Km 298 segue interditada.
COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA
A medida usada para medir o volume da chuva é : milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu - e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.