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Tempo

ES recebe alerta de chuvas fortes; veja cidades

Aviso de "perigo potencial" é válido para 48 municípios capixabas até a manhã de sexta-feira (26), podendo ser prorrogado

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 15:56

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

25 fev 2021 às 15:56
Chuva atinge a Grande Vitória nesta segunda-feira (8)
Chuva atinge a Grande Vitória nesta segunda-feira (8) Crédito: Carlos Alberto Silva
Um alerta publicado no início da tarde desta quinta-feira (25) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) incluiu 48 municípios do Espírito Santo em uma área de "perigo potencial" para chuvas intensas, que podem ocorrer até as 11h de sexta-feira (26). A área compreende cidades entre o Norte e a Grande Vitória
Segundo informações do Inmet, a previsão de chuva é de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos, que podem chegar aos 60 km/h.

CIDADES QUE RECEBERAM ALERTA

  1. Alto Rio Novo
  2. Aracruz
  3. Baixo Guandu
  4. Barra De São Francisco
  5. Boa Esperança
  6. Cariacica
  7. Colatina
  8. Conceição Da Barra
  9. Domingos Martins
  10. Ecoporanga
  11. Fundão
  12. Governador Lindenberg
  13. Guarapari
  14. Ibiraçu
  15. Itaguaçu
  16. Itarana
  17. Jaguaré
  18. João Neiva
  19. Laranja Da Terra
  20. Linhares
  21. Mantenópolis
  22. Marechal Floriano
  23. Marilândia
  24. Montanha
  25. Mucurici
  26. Nova Venécia
  27. Pancas
  28. Pedro Canário
  29. Pinheiros
  30. Ponto Belo
  31. Rio Bananal
  32. Santa Leopoldina
  33. Santa Maria De Jetibá
  34. Santa Teresa
  35. Serra
  36. Sooretama
  37. São Domingos Do Norte
  38. São Gabriel Da Palha
  39. São Mateus
  40. São Roque Do Canaã
  41. Viana
  42. Vila Pavão
  43. Vila Valério
  44. Vila Velha
  45. Vitória
  46. Água Doce Do Norte
  47. Águia Branca
  48. Afonso Cláudio
Viana, município que integra a lista do Inmet, registra alagamento em um trecho da BR 101, na entrada do bairro Marcílio de Noronha,  desde o início da tarde desta quinta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista lateral do Km 298 segue interditada.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é : milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu - e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

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