Fim de semana será de tempo nublado e com pancadas de chuva no ES

O final de semana deverá ser com tempo nublado, poucas aparições do sol e pancadas esporádicas de chuva entre sexta (26) e domingo (28)

No sábado, ainda com as análises do Incaper, o tempo permanece abafado, com muitas nuvens e algumas aberturas de sol. O aumento da nebulosidade provoca chuva fraca a partir do final da tarde, em todas as regiões do Estado. As temperaturas diurnas terão ligeiro aumento em relação ao dia anterior.

Para domingo, cenário semelhante ao dos dois dias anteriores, mas com chances de mais intervalos com a presença dos raios solares. A probabilidade de chuva segue baixa, mas ela pode ocorrer de forma esporádica no decorrer do dia. Já as temperaturas máximas seguem superiores aos 30 °C e as mínimas próximas da casa dos 20 °C em praticamente todo o Espírito Santo.