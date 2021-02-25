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Previsão

Fim de semana será de tempo nublado e com pancadas de chuva no ES

Panorama climático para o Estado entre sexta-feira (26) e domingo (28) segue semelhante ao dos últimos dias. A boa notícia é que as chuvas não devem ocorrer com tanta intensidade de acordo com o Incaper

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 13:20

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

25 fev 2021 às 13:20
Tempo nublado e chuvoso em Vitória
O final de semana deverá ser com tempo nublado, poucas aparições do sol e pancadas esporádicas de chuva entre sexta (26) e domingo (28) Crédito: Fernando Madeira
Para quem esperava um final de semana de tempo firme com sol brilhando forte, melhor não se empolgar. A previsão meteorológica é de instabilidade, muitas nuvens e com possibilidade de pancadas esporádicas ao longo dos dias entre esta sexta-feira (26) e domingo (28) para a maior parte das regiões do Espírito Santo.
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De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural, o Incaper, o panorama climático para o Estado nos próximos dias não será muito diferente do que o capixaba tem presenciado recentemente. A boa notícia é que não deve chover forte como ocorreu recentemente de Norte a Sul do ES, causando prejuízos, alagamentos e transtornos à população.
Segundo o Incaper, na sexta-feira, devido a uma umidade transportada por ventos oceânicos, o tempo ficará nublado e com chuva rápida pela manhã até o início da tarde nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste. Na Grande Vitória, região Serrana e Caparaó, chove até o final da tarde, com aberturas de nuvens no período da noite. Na porção central da região Sul, o dia permanece nublado, mas sem previsão de chuva. Apesar do tempo mais fechado, as temperaturas não cairão.
Na Região Metropolitana a máxima chega aos 32 °C. No Sul, ainda mais calor. Em Cachoeiro de Itapemirim os termômetros podem bater os 35 °C. Já a mínima esperada para esta sexta-feira fica em 18 °C para as áreas mais elevadas da Região Serrana.

SÁBADO E DOMINGO

No sábado, ainda com as análises do Incaper, o tempo permanece abafado, com muitas nuvens e algumas aberturas de sol. O aumento da nebulosidade provoca chuva fraca a partir do final da tarde, em todas as regiões do Estado. As temperaturas diurnas terão ligeiro aumento em relação ao dia anterior.
Para domingo, cenário semelhante ao dos dois dias anteriores, mas com chances de mais intervalos com a presença dos raios solares. A probabilidade de chuva segue baixa, mas ela pode ocorrer de forma esporádica no decorrer do dia. Já as temperaturas máximas seguem superiores aos 30 °C e as mínimas próximas da casa dos 20 °C em praticamente todo o Espírito Santo.

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