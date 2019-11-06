Com sensação térmica de 45°C, Vitória tem segunda maior temperatura de 2019

Com uma sensação térmica de 45°C, Vitória teve a segunda maior temperatura registrada em 2019 na tarde da última terça-feira (05), de acordo com informações do Climatempo. Às 13h, os termômetros registraram 37,6°C. Esse é o novo recorde dos últimos seis meses na Capital. O recorde atual de calor em 2019, de acordo com o instituto, é de 37,7ºC, registrado em 24 de fevereiro. Na segunda-feira (04), a temperatura máxima foi de 37,2°C.
FRENTE FRIA
A aproximação de uma frente fria pode diminuir o calor no Estado, mas sem frio. De acordo com previsão do Climatempo, esta quarta-feira (06) ainda será muito quente e com tempo seco na maioria das regiões do Espírito Santo.
Mas, em Vitória, conforme o instituto, a previsão é de que o calor diminua, sem expectativa de recordes. Nas regiões Sul e Serrana, podem ocorrer pancadas de chuva. Já no Norte do Estado, o aumento da nebulosidade e a entrada de ventos frescos devem reduzir o calor intenso, mas não vai fazer frio.