Com sensação térmica de 45°C, Vitória tem segunda maior temperatura de 2019

A aproximação de uma frente fria pode diminuir o calor no Estado, mas sem frio. De acordo com previsão do Climatempo, esta quarta-feira (06) ainda será muito quente e com tempo seco na maioria das regiões do Espírito Santo.

Mas, em Vitória, conforme o instituto, a previsão é de que o calor diminua, sem expectativa de recordes. Nas regiões Sul e Serrana, podem ocorrer pancadas de chuva. Já no Norte do Estado, o aumento da nebulosidade e a entrada de ventos frescos devem reduzir o calor intenso, mas não vai fazer frio.