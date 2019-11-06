Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Que calor!

Com sensação térmica de 45°C, Vitória tem segunda maior temperatura de 2019

Com uma máxima de 37,6°, a temperatura registrada na última terça-feira (05) foi o recorde dos últimos seis meses, segundo o Climatempo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 09:37

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 09:37

Data: 04/11/2019 - ES - Vitória - Dia de calor em Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
Com uma sensação térmica de 45°C, Vitória teve a segunda maior temperatura registrada em 2019 na tarde da última terça-feira (05), de acordo com informações do Climatempo. Às 13h, os termômetros registraram 37,6°C. Esse é o novo recorde dos últimos seis meses na Capital. O recorde atual de calor em 2019, de acordo com o instituto, é de 37,7ºC, registrado em 24 de fevereiro. Na segunda-feira (04), a temperatura máxima foi de 37,2°C.

FRENTE FRIA

A aproximação de uma frente fria pode diminuir o calor no Estado, mas sem frio. De acordo com previsão do Climatempo, esta quarta-feira (06) ainda será muito quente e com tempo seco na maioria das regiões do Espírito Santo.
Mas, em Vitória, conforme o instituto, a previsão é de que o calor diminua, sem expectativa de recordes. Nas regiões Sul e Serrana, podem ocorrer pancadas de chuva. Já no Norte do Estado, o aumento da nebulosidade e a entrada de ventos frescos devem reduzir o calor intenso, mas não vai fazer frio.

Veja Também

Frente fria se aproxima do ES e tempo fica abafado

Alegre registra uma das seis temperaturas mais altas do país

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados