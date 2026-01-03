Cidades do ES recebem alerta para fortes chuvas até quarta-feira (7)

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 12:26
Após calor intenso, o Espírito Santo está em alerta para chuva forte em quase todo o estado. Segundo o Climatempo, as chuvas começam no sábado (3) e vão se estender até pelo menos a próxima quarta-feira (7) e são causadas por uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).
E o que quer dizer esse nome complexo? Trata-se de um dos principais sistemas meteorológicos do verão brasileiro e costuma atuar justamente nessa época do ano, quando a atmosfera passa a concentrar grandes volumes de umidade sobre o país.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta amarelo de chuvas e ventos intensos para todo o estado. Já a Região Serrana, Sul, Grande Vitória e Noroeste também receberam alerta laranja, que indica perigo e chuva de até 60 milímetros e ventos até 100 km/h.
O aviso do Inmet é válido durante todo o sábado e atinge 55 municípios (confira a lista no final da reportagem).
Na noite de quinta-feira (1º), um temporal com ventos fortes e raios atingiu Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A tempestade causou estragos e deixou moradores de pelo menos 6 bairros sem energia elétrica.
Na prática, a ZCAS funciona como um corredor de umidade que se estende da região amazônica em direção ao Sudeste. Esse corredor se forma quando diferentes sistemas atmosféricos passam a atuar de maneira conjunta, mantendo o ar quente e úmido concentrado sobre uma mesma faixa do território por vários dias.
É isso que faz com que a chuva tenha um comportamento diferente dos temporais típicos de verão. Em vez de pancadas rápidas e isoladas, a precipitação ocorre de forma frequente e persistente, com poucas pausas ao longo do dia e, em alguns momentos, chuva contínua.
O sistema deve atuar de forma mais persistente sobre uma ampla faixa do país, incluindo o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, centro-norte de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, centro-norte de Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, sul do Pará, Acre, além do sul e oeste da Bahia e do sul e oeste do Amazonas.
Nessas áreas, a chuva ocorre de maneira frequente e contínua, com poucos períodos de trégua, característica que diferencia a ZCAS de episódios isolados de temporais de verão.
Estados como Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Tocantins podem registrar volumes de chuva significativamente elevados, que podem superar os 150 milímetros e, em alguns pontos, alcançar ou até ultrapassar os 200 milímetros ao longo do episódio.
O principal fator de atenção não é apenas a ocorrência de chuva forte ou temporais isolados, mas sim a persistência da precipitação por vários dias consecutivos, o que aumenta o risco de alagamentos, enxurradas, elevação de córregos e rios, além de possíveis deslizamentos em áreas de encosta.
Os alertas são para as seguintes cidades:
