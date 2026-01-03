Temporais

Cidades do ES recebem alerta para fortes chuvas até quarta-feira (7)

Principal fator é a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Pode chover até 200 milímetros, segundo as previsões

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 12:26

Área com alerta para fortes chuvas no ES Crédito: Inmet/Reprodução

Após calor intenso, o Espírito Santo está em alerta para chuva forte em quase todo o estado. Segundo o Climatempo, as chuvas começam no sábado (3) e vão se estender até pelo menos a próxima quarta-feira (7) e são causadas por uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

E o que quer dizer esse nome complexo? Trata-se de um dos principais sistemas meteorológicos do verão brasileiro e costuma atuar justamente nessa época do ano, quando a atmosfera passa a concentrar grandes volumes de umidade sobre o país.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta amarelo de chuvas e ventos intensos para todo o estado. Já a Região Serrana, Sul, Grande Vitória e Noroeste também receberam alerta laranja, que indica perigo e chuva de até 60 milímetros e ventos até 100 km/h.

O aviso do Inmet é válido durante todo o sábado e atinge 55 municípios (confira a lista no final da reportagem).

Na noite de quinta-feira (1º), um temporal com ventos fortes e raios atingiu Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A tempestade causou estragos e deixou moradores de pelo menos 6 bairros sem energia elétrica.

Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS)

Na prática, a ZCAS funciona como um corredor de umidade que se estende da região amazônica em direção ao Sudeste. Esse corredor se forma quando diferentes sistemas atmosféricos passam a atuar de maneira conjunta, mantendo o ar quente e úmido concentrado sobre uma mesma faixa do território por vários dias.

É isso que faz com que a chuva tenha um comportamento diferente dos temporais típicos de verão. Em vez de pancadas rápidas e isoladas, a precipitação ocorre de forma frequente e persistente, com poucas pausas ao longo do dia e, em alguns momentos, chuva contínua.

O sistema deve atuar de forma mais persistente sobre uma ampla faixa do país, incluindo o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, centro-norte de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, centro-norte de Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, sul do Pará, Acre, além do sul e oeste da Bahia e do sul e oeste do Amazonas.

Nessas áreas, a chuva ocorre de maneira frequente e contínua, com poucos períodos de trégua, característica que diferencia a ZCAS de episódios isolados de temporais de verão.

Estados como Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Tocantins podem registrar volumes de chuva significativamente elevados, que podem superar os 150 milímetros e, em alguns pontos, alcançar ou até ultrapassar os 200 milímetros ao longo do episódio.

O principal fator de atenção não é apenas a ocorrência de chuva forte ou temporais isolados, mas sim a persistência da precipitação por vários dias consecutivos, o que aumenta o risco de alagamentos, enxurradas, elevação de córregos e rios, além de possíveis deslizamentos em áreas de encosta.

Os alertas são para as seguintes cidades:

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivácqua

Baixo Guandu

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Fundão

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Mantenópolis

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Pancas

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória

Viu algum erro?

