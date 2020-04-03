Ciclone extratropical no Uruguai pode provocar grandes ondas no ES

Ciclone extratropical se forma na costa do Uruguai Crédito: Windy

Um ciclone extratropical vai se formar pelo mar nesta quinta-feira (2) entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul  e os impactos poderão provocar grandes ondas no litoral sul do Espírito Santo

De acordo com o Instituto Climatempo , o fenômeno tem potencial para provocar muita ventania sobre o oceano, na costa Sul e em parte do Sudeste, deixando o mar muito agitado.

Um mapa, feito pelo Climatempo, mostra a trajetória estimada do ciclone  que deve se manter até o domingo (5) e perder força na segunda-feira (6).

Mapa mostra descolamento estimado do ciclone Crédito: Climatempo

O instituto pontua que os impactos poderão chegar no Estado capixaba na sexta-feira (3), de modo que as praias do Sul do Espírito Santo começarão a sentir a elevação das ondas, que podem chegar a 1,53m até a noite.

Já no sábado (4), deve ser o dia do pico da agitação marítima. Toda a costa do Sul do Sudeste, do Rio Grande do Sul até o Espírito Santo, ficará com o mar agitado. As ondas no Estado devem chegar em torno dos 2 metros com picos maiores.