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O clima na folia

Carnaval no ES: chuva pode aparecer, mas temperaturas ficam altas

Previsão é de chuva em alguns pontos do Estado, sobretudo no Norte e na Grande Vitória; apesar disso, o sol segue firme em vários momentos dos dias de folia
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

16 fev 2023 às 18:27

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 18:27

O tempo nublado visto do Monte Horebe, no bairro Santa Lúcia, Vitória. O local é muito frequentado por evangélicos em momentos de oração
Foliões devem se preparar para a possibilidade de chuvas durante o carnaval Crédito: Carlos Alberto Silva
Faltam poucos dias para o início do carnaval e os foliões já devem ficar atentos: existe a possibilidade de chuvas em quase todas as regiões capixabas durante o período. Apesar disso, as temperaturas tendem a seguir altas, conforme previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Na sexta-feira (17), o ar seco associado a um sistema de alta pressão atmosférica dificulta a formação de nuvens no Estado até o fim da manhã. A partir da tarde, existe a previsão de pancadas de chuvas com trovoadas em trechos das regiões Sul e Serrana. Não há expectativa de acumulados significativos nas demais regiões, inclusive na Grande Vitória, e as temperaturas seguem elevadas.
Ainda de acordo com o órgão, o sol deve predominar ao longo do sábado (18). No entanto, a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva esparsa em alguns trechos, exceto entre a Grande Vitória e o litoral Sul, onde se concentra boa parte dos turistas, a exemplo de Guarapari, Piúma e Marataízes.

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Já no domingo (19), existe a chance de chuvas rápidas no começo do dia pela região Norte, parte da região Serrana e também na Grande Vitória. O calor persiste nas demais áreas, como em Aracruz, Linhares, São Mateus e Conceição da Barra, mas há uma pequena possibilidade de chuvas esparsas.
A previsão é similar para a segunda-feira (20), quando uma chuva passageira deve pairar sobre a região metropolitana. Haverá também a possibilidade de uma precipitação rápida na madrugada e manhã da terça-feira de carnaval (21), na Grande Vitória e no litoral Norte. Contudo, o tempo segue aberto nos demais horários e nas áreas não há expectativa de chuva.

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