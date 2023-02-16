Carnaval no ES: chuva pode aparecer, mas temperaturas ficam altas

Foliões devem se preparar para a possibilidade de chuvas durante o carnaval Crédito: Carlos Alberto Silva

Faltam poucos dias para o início do carnaval e os foliões já devem ficar atentos: existe a possibilidade de chuvas em quase todas as regiões capixabas durante o período. Apesar disso, as temperaturas tendem a seguir altas, conforme previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

sexta-feira (17), o ar seco associado a um sistema de alta pressão atmosférica dificulta a formação de nuvens no Na, o ar seco associado a um sistema de alta pressão atmosférica dificulta a formação de nuvens no Estado até o fim da manhã. A partir da tarde, existe a previsão de pancadas de chuvas com trovoadas em trechos das regiões Sul e Serrana. Não há expectativa de acumulados significativos nas demais regiões, inclusive na Grande Vitória, e as temperaturas seguem elevadas.

Ainda de acordo com o órgão, o sol deve predominar ao longo do sábado (18). No entanto, a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva esparsa em alguns trechos, exceto entre a Grande Vitória e o litoral Sul, onde se concentra boa parte dos turistas, a exemplo de Guarapari, Piúma e Marataízes.

Já no domingo (19), existe a chance de chuvas rápidas no começo do dia pela região Norte, parte da região Serrana e também na Grande Vitória. O calor persiste nas demais áreas, como em Aracruz, Linhares, São Mateus e Conceição da Barra, mas há uma pequena possibilidade de chuvas esparsas.