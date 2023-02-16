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ES recebe alerta de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h

Tempo podem ficar instável em algumas cidades capixabas, segundo dois novos alertas emitidos pelo Inmet; acumulados de chuva podem chegar até 100 mm/dia
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

16 fev 2023 às 17:56

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 17:56

ES recebe dois novos alertas de chuvas intensas
O Espírito Santo recebeu dois novos alertas de chuvas intensas Crédito: Inmet | Montagem A Gazeta
Vem chuva por aí! O tempo deve virar em pelo menos 30 cidades do Espírito Santo, inclusive com risco de ventos de até 100 km/h. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu dois novos alertas válidos até às 10h desta sexta-feira (17).
De acordo com o primeiro aviso, que é de chuvas intensas e abrange sobretudo a região Sul do Estado, são previstos acumulados de até 100 mm/dia, além de ventos intensos, que podem variar de 60 a 100 km/h. Há ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira os municípios enquadrados no alerta:
  1. Alegre 
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Domingos Martins
  12. Dores do Rio Preto
  13. Guaçuí
  14. Ibatiba
  15. Ibitirama
  16. Iconha
  17. Irupi
  18. Itapemirim
  19. Iúna
  20. Jerônimo Monteiro
  21. Marataízes
  22. Mimoso do Sul
  23. Muniz Freire
  24. Muqui
  25. Piúma
  26. Presidente Kennedy
  27. Rio Novo do Sul
  28. São José do Calçado
  29. Vargem Alta
  30. Venda Nova do Imigrante
Já o segundo alerta, que também é de chuvas intensas mas cuja classificação amarela é a menor na escala de risco, prevê pequenos acumulados de chuva - de até 50 mm/dia - para algumas cidades capixabas. Os ventos ficam entre 40 e 60 km/h, e há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. 
ES recebe alerta de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alfredo Chaves
  4. Alto Rio Novo
  5. Anchieta
  6. Aracruz
  7. Baixo Guandu
  8. Barra de São Francisco
  9. Boa Esperança
  10. Brejetuba
  11. Cariacica
  12. Castelo
  13. Colatina
  14. Conceição da Barra
  15. Conceição do Castelo
  16. Domingos Martins
  17. Ecoporanga
  18. Fundão
  19. Governador Lindenberg
  20. Guarapari
  21. Ibatiba
  22. Ibiraçu
  23. Itaguaçu
  24. Itarana
  25. Jaguaré
  26. João Neiva
  27. Laranja da Terra
  28. Linhares
  29. Mantenópolis
  30. Marechal Floriano
  31. Marilândia
  32. Montanha
  33. Mucurici
  34. Muniz Freire
  35. Nova Venécia
  36. Pancas
  37. Pedro Canário
  38. Pinheiros
  39. Ponto Belo
  40. Rio Bananal
  41. Santa Leopoldina
  42. Santa Maria de Jetibá
  43. Santa Teresa
  44. São Domingos do Norte
  45. São Gabriel da Palha
  46. São Mateus
  47. São Roque do Canaã
  48. Serra
  49. Sooretama
  50. Vargem Alta
  51. Venda Nova do Imigrante
  52. Viana
  53. Vila Pavão
  54. Vila Valério
  55. Vila Velha
  56. Vitória

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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