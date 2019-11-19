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Ajuda ao próximo

Chuva no ES: é nesse período que cada indivíduo se revela como social

Cada um é convidado a ser solidário neste momento de sofrimento para muitos capixabas. Procure um dos pontos de ajuda e exerça a boa e virtuosa solidariedade aristotélica

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

19 nov 2019 às 04:00
Paulo Brandão

Colunista

Paulo Brandão

Data: 14/11/2019 - Viana - Corpo de bombeiros auxilia moradores ilhados por conta da chuva no bairro Industrial - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini
As chuvas que não param de cair, apesar de necessária para encher os reservatórios, tem causado estragos. Moradores da Grande Vitória e do interior, para não perder a vida, estão indo para casa de parentes. No caso de Viana, cidade que sofreu um grande impacto das chuvas, mais de 153 pessoas tiveram que ir para um abrigo montado pela prefeitura. Mas muitos estão ainda desalojados. É neste momento de calamidade pública, vendo a dor do outro, que todos são convidados a ajudar.

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Estender a mão amiga ao outro que está precisando. Compartilhar com os demais as suas habilidades, sentimentos e bens materiais. Ir ao encontro do outro e colocar-se em seu lugar. Esta atitude estabelece vínculos. Fortalece as relações de convivência. Este impulso a ser solidário faz de cada indivíduo um ser comprometido com os demais. É assim, na solidariedade, que cada indivíduo se revela como social.

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Visto que a solidariedade só pode ocorrer entre as pessoas, é o fato de sermos solidários que nos define como seres capazes de viver em sociedade. É ela que cria laços de interdependência e nos mostra que de fato dependemos um do outro. E é esta responsabilidade recíproca que cria coesão social e mostra que somos capazes sim de vivermos em sociedade.
A origem da palavra vem do latim solidare, solidum, solus, que significa sólido, chão. A pessoa solidária é alguém seguro do que faz, ao mesmo tempo passa segurança aos demais. Em meio à liquidez das casas, ruas e estradas que caíram, a solidariedade é um chão firme. A pessoa solidária se torna um apoio seguro para quem está sofrendo num momento de perda de bens e de drama humano, como este das chuvas.

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Solidariedade significa um convite à responsabilidade recíproca e ao interesse comum. Para a filosofia, a solidariedade é uma virtude que pode ser ensinada. A prática de uma educação solidária se faz com exemplos concretos de doação e entrega daquilo que cada um pode ofertar. Para Aristóteles, a solidariedade é uma virtude e está relacionada a uma escolha que fazemos mediante processo de educação.

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Para amenizar a dor do próximo, cada um é convidado a ser solidário neste momento de sofrimento para muitos capixabas. Procure um dos pontos de ajuda e exerça a boa e virtuosa solidariedade aristotélica, exemplo de coesão social e processo educativo para novas gerações.

Paulo Brandão

É bacharel em Filosofia. Com um olhar sempre atento para as ruas, reflete sobre as perspectivas de cidadania diante dos problemas mais visíveis da Grande Vitória

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