Chuva no ES: é nesse período que cada indivíduo se revela como social

Data: 14/11/2019 - Viana - Corpo de bombeiros auxilia moradores ilhados por conta da chuva no bairro Industrial - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini

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Estender a mão amiga ao outro que está precisando. Compartilhar com os demais as suas habilidades, sentimentos e bens materiais. Ir ao encontro do outro e colocar-se em seu lugar. Esta atitude estabelece vínculos. Fortalece as relações de convivência. Este impulso a ser solidário faz de cada indivíduo um ser comprometido com os demais. É assim, na solidariedade, que cada indivíduo se revela como social.

Visto que a solidariedade só pode ocorrer entre as pessoas, é o fato de sermos solidários que nos define como seres capazes de viver em sociedade. É ela que cria laços de interdependência e nos mostra que de fato dependemos um do outro. E é esta responsabilidade recíproca que cria coesão social e mostra que somos capazes sim de vivermos em sociedade.

A origem da palavra vem do latim solidare, solidum, solus, que significa sólido, chão. A pessoa solidária é alguém seguro do que faz, ao mesmo tempo passa segurança aos demais. Em meio à liquidez das casas, ruas e estradas que caíram, a solidariedade é um chão firme. A pessoa solidária se torna um apoio seguro para quem está sofrendo num momento de perda de bens e de drama humano, como este das chuvas.

Solidariedade significa um convite à responsabilidade recíproca e ao interesse comum. Para a filosofia, a solidariedade é uma virtude que pode ser ensinada. A prática de uma educação solidária se faz com exemplos concretos de doação e entrega daquilo que cada um pode ofertar. Para Aristóteles, a solidariedade é uma virtude e está relacionada a uma escolha que fazemos mediante processo de educação.