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Carnaval de Vitória

Unidos de Barreiros leva o ‘paraíso de Guarapari’ para a avenida

Escola do bairro São Cristóvão fez homenagem a um dos balneários mais conhecidos do Espírito Santo, mostrando natureza e cultura da Cidade Saúde

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 05:34

Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

03 fev 2024 às 05:34

Unidos de Barreiros foi a 6ª escola a desfilar no Sambão do Povo

Homenageando o balneário mais famoso do Espírito Santo, a Unidos de Barreiros foi a sexta escola a entrar no Sambão do Povo durante o primeiro dia de desfiles do Carnaval de Vitória. Com o céu já clareando, a bateria animou o público com versos já conhecidos do enredo “Guarapari, o paraíso é aqui”.
"Curtindo o sol, o mar e a natureza. Barreiros hoje é Guarapari", cantava em coro a plateia. Em 2024, a escola do bairro São Cristóvão, na Capital, fez uma releitura do samba levado para a avenida em 2009. Naquele ano, a agremiação fazia parte do Grupo Especial e até chegou a ficar em primeiro lugar durante a distribuição das notas dos jurados, mas acabou conquistando a terceira colocação devido a descontos de penalidades. O gostinho da quase vitória há 15 anos motivou os foliões a exalarem, mais uma vez, o amor pela "Cidade Saúde".
Ao todo, 800 componentes distribuídos em 15 alas e 2 alegorias fizeram o vermelho e branco da escola exaltar a história, beleza, cultura e lendas do município. Logo na comissão de frente, os povos nativos explicam a origem do nome da cidade por meio dos fundamentos indígenas:  "Guara" se refere a um pássaro de plumagem vermelha e "Parim" representa a arma que era utilizada pelos indígenas para pescar
Elementos da natureza, riquezas naturais e belezas da vida marinha de Guarapari também foram evidenciados, assim como a história do padre José de Anchieta, que deixou seus passos pela cidade ao catequizar na região. Outro homenageado foi o futebolista Mané Garrincha, que visitou a cidade em 1963 em busca da cura das areias monazíticas
"Nós fizemos um carnaval para voltar ao Grupo Especial. O que as pessoas viram hoje foi sofrimento, amor, muita garra. Foi melhor que ano passado, incomparável. Hoje não tenho dúvidas que a escola está preparada para disputar o Especial no sábado. A expectativa para quarta-feira é a melhor"
Jadilson Damascena - Presidente da Unidos de Barreiros
A Unidos de Barreiros terminou o desfile aos 54 minutos e 25 segundos, também respeitando o tempo máximo de 55 minutos.

A escola

Fundada em 1972, por José Coelho Damascena e Toninho Lobão, que se fantasiavam pelas ruas do bairro São Cristóvão, como um bloco de carnaval, em 1982 a Unidos de Barreiros se tornou escola de samba. 

Ficha-técnica

  • CORES DA ESCOLA: vermelho e branco
  • SÍMBOLO: instrumentos de percussão e coração
  • PRESIDENTE: Jadilson Damascena
  • COMISSÃO DE CARNAVAL: Jadilson Damascena e Mestre Reginaldo
  • RAINHA DE BATERIA: Taty Anna Neves
  • INTÉRPRETE: Yuri Freitas
  • NÚMERO DE ALAS: 15

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