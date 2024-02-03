Unidos de Barreiros leva o ‘paraíso de Guarapari’ para a avenida

"Curtindo o sol, o mar e a natureza. Barreiros hoje é Guarapari", cantava em coro a plateia. Em 2024, a escola do bairro São Cristóvão, na Capital, fez uma releitura do samba levado para a avenida em 2009. Naquele ano, a agremiação fazia parte do Grupo Especial e até chegou a ficar em primeiro lugar durante a distribuição das notas dos jurados, mas acabou conquistando a terceira colocação devido a descontos de penalidades. O gostinho da quase vitória há 15 anos motivou os foliões a exalarem, mais uma vez, o amor pela "Cidade Saúde".