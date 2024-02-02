Sete escolas disputam vaga na elite do Carnaval de Vitória nesta sexta (2)

A sétima e última agremiação a entrar no Sambão do Povo foi a Independente de Eucalipto, agremiação que foi campeã do Grupo de Acesso B no último ano. O enredo para 2024 foi "Baixo Guandu, pelo mar e nos trilhos da economia o progresso se fez", reverenciando a história da cidade capixaba.

A sexta escola a desfilar foi a Unidos de Barreiros, que homenageou o município de Guarapari. O sol, o mar e a natureza da "Cidade Saúde" e a resistência dos povos originários são contados no enredo "Guarapari, o paraíso é aqui". Ao todo, 800 componentes distribuídos em 15 alas e 2 alegorias fizeram o vermelho e branco da escola exaltar a história, beleza, cultura e lendas do município.