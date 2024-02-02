Sete escolas disputam vaga na elite do Carnaval de Vitória nesta sexta (2)

Sete escolas de samba do Grupo de Acesso A do Carnaval de Vitória entraram no Sambão do Povo em busca de uma vaga para desfilar na elite no próximo ano. A estreia deste primeiro dia de desfiles começou às 22h10 de sexta-feira (2), com a apresentação da Andaraí. A última a desfilar foi a Independente de Eucalipto, com término às 6h45 deste sábado (3). A agremiação campeã deste grupo garante acesso à elite do carnaval capixaba. Já a que ficar com a menor pontuação após a apuração das notas dos jurados será rebaixada para o Grupo B.
7º DESFILE | INDEPENDENTEDE EUCALIPTO
A sétima e última agremiação a entrar no Sambão do Povo foi a Independente de Eucalipto, agremiação que foi campeã do Grupo de Acesso B no último ano. O enredo para 2024 foi "Baixo Guandu, pelo mar e nos trilhos da economia o progresso se fez", reverenciando a história da cidade capixaba.
#ComoFoi | Independente de Eucalipto
6º DESFILE | UNIDOS DE BARREIROS
A sexta escola a desfilar foi a Unidos de Barreiros, que homenageou o município de Guarapari. O sol, o mar e a natureza da "Cidade Saúde" e a resistência dos povos originários são contados no enredo "Guarapari, o paraíso é aqui". Ao todo, 800 componentes distribuídos em 15 alas e 2 alegorias fizeram o vermelho e branco da escola exaltar a história, beleza, cultura e lendas do município.
#ComoFoi | Unidos de Barreiros
5º DESFILE | IMPÉRIO DE FÁTIMA
A quinta escola a desfilar foi a Império de Fátima, que entrou na passarela do samba com o tema "Benzê, beneditas benzedeiras". A escola serrana conta com, aproximadamente, 800 componentes, 15 alas, três carros alegóricos e um tripé para retratar a tradição do ato de benzer conjuntamente à imagem das benzedeiras, ambas marcadas no imaginário, na memória e na cultura do povo brasileiro.
#ComoFoi | Império de Fátima
4º DESFILE | SÃO TORQUATO
A quarta escola a desfilar foi a Independente de São Torquato, que trouxe a primeira capital do Brasil para o Sambão, com o tema "De Salvador ecoa o canto de alegria e a festa na capital da Bahia". A agremiação de Vila Velha quis fazer poesia com a cidade baiana.
#ComoFoi | São Torquato
3º DESFILE | IMPERATRIZ DO FORTE
A Imperatriz do Forte foi a terceira escola a desfilar e contou o enredo "Nascido em berço forte, para sempre um eterno aprendiz". A ideia foi retratar sonhos de um grupo de jovens amigos que nasceram no Forte São João, na Capital. A escola entrou no Sambão do Povo com atraso de 10 minutos e 35 segundos, à 1h02 da madrugada deste sábado (3).
#ComoFoi | Imperatriz do Forte
2º DESFILE | MOCIDADE DA PRAIA
A segunda agremiação a entrar no Sambão do Povo foi a Mocidade da Praia, às 23h30 de sexta-feira (2). A escola trouxe para a avenida o enredo "Mangue: a origem da vida" com intuito de conscientizar sobre a preservação do manguezal em Vitória, um dos maiores do Brasil, além de enfatizar os encantos da biodiversidade presente na Capital.
#ComoFoi | Mocidade da Praia
1º DESFILE | ANDARAÍ
Quem abriu a noite de desfiles foi a Andaraí, escola que veio do Grupo Especial no ano passado e, por isso, de acordo com o regulamento, foi a primeira a entrar na avenida, exatamente às 22h10. O enredo da agremiação é uma reedição do carnaval de 1991, ano em que a verde e rosa foi campeã do Grupo A, "Histórias que a vovó contava". Contos, purezas e encantos prometem fazer parte do desfile.