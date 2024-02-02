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Rodrigo Gavini
Desfiles do Grupo A

Sete escolas disputam vaga na elite do Carnaval de Vitória nesta sexta (2)

As agremiações entraram na avenida para disputar o título de campeã e garantir o acesso ao Grupo Especial

Alberto Borém

Estagiário

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 19:38

Publicado em

02 fev 2024 às 19:38
Mocidade da Praia foi a 2ª escola a desfilar no Sambão do Povo nesta sexta (2)
Carnaval de Vitória 2024 Crédito: Rodrigo Gavini
 Sete escolas de samba do Grupo de Acesso A do Carnaval de Vitória entraram no Sambão do Povo em busca de uma vaga para desfilar na elite no próximo ano. A estreia deste primeiro dia de desfiles começou às 22h10 de sexta-feira (2), com a apresentação da Andaraí. A última a desfilar foi a Independente de Eucalipto, com término às 6h45 deste sábado (3). A agremiação campeã deste grupo garante acesso à elite do carnaval capixaba. Já a que ficar com a menor pontuação após a apuração das notas dos jurados será rebaixada para o Grupo B. 

7º  DESFILE | INDEPENDENTEDE EUCALIPTO

A sétima e última agremiação a entrar no Sambão do Povo foi a Independente de Eucalipto, agremiação que foi campeã do Grupo de Acesso B no último ano. O enredo para 2024 foi "Baixo Guandu, pelo mar e nos trilhos da economia o progresso se fez", reverenciando a história da cidade capixaba.
Independente de Eucalipto foi a última a entrar no Sambão do Povo entre as escolas do Grupo A
Independente de Eucalipto, última a entrar no Sambão do Povo  Crédito: Vitor Jubini

#ComoFoi | Independente de Eucalipto

6º DESFILE | UNIDOS DE BARREIROS

A sexta escola a desfilar foi a Unidos de Barreiros, que homenageou o município de Guarapari. O sol, o mar e a natureza da "Cidade Saúde" e a resistência dos povos originários são contados no enredo "Guarapari, o paraíso é aqui". Ao todo, 800 componentes distribuídos em 15 alas e 2 alegorias fizeram o vermelho e branco da escola exaltar a história, beleza, cultura e lendas do município.
Unidos de Barreiros recupera enredo de 2009 e leva o amor por Guarapari ao Sambão do Povo no Carnaval 2024
Unidos de Barreiros recupera enredo de 2009 e leva o amor por Guarapari ao Sambão do Povo no Carnaval 2024 Crédito: Rodrigo Gavini

#ComoFoi | Unidos de Barreiros

5º DESFILE | IMPÉRIO DE FÁTIMA

A quinta escola a desfilar foi a Império de Fátima, que entrou na passarela do samba com o tema "Benzê, beneditas benzedeiras". A escola serrana conta com, aproximadamente, 800 componentes, 15 alas, três carros alegóricos e um tripé para retratar a tradição do ato de benzer conjuntamente à imagem das benzedeiras, ambas marcadas no imaginário, na memória e na cultura do povo brasileiro.
Império de Fátima foi a quinta escola a desfilar no Sambão do Povo
Desfile da Império de Fátima, quinta escola a desfilar Crédito: Vitor Jubini

#ComoFoi | Império de Fátima

4º DESFILE | SÃO TORQUATO

A quarta escola a desfilar foi a Independente de São Torquato, que trouxe a primeira capital do Brasil para o Sambão, com o tema "De Salvador ecoa o canto de alegria e a festa na capital da Bahia". A agremiação de Vila Velha quis fazer poesia com a cidade baiana.
São Torquato foi a 4ª a desfilar e encantou o público no Sambão do Povo
São Torquato foi a 4ª a desfilar e encantou o público no Sambão do Povo Crédito: Rodrigo Gavini

#ComoFoi | São Torquato

3º DESFILE | IMPERATRIZ DO FORTE

A Imperatriz do Forte foi a terceira escola a desfilar e contou o enredo "Nascido em berço forte, para sempre um eterno aprendiz". A ideia foi retratar sonhos de um grupo de jovens amigos que nasceram no Forte São João, na Capital. A escola entrou no Sambão do Povo com atraso de 10 minutos e 35 segundos, à 1h02 da madrugada deste sábado (3).
Com o enredo
Com o enredo "Nascido em berço forte, para sempre um eterno aprendiz", Imperatriz do Forte resgata histórias da comunidade na primeira noite dos Desfiles das Escolas de Samba 2024 Crédito: Vitor Jubini

#ComoFoi | Imperatriz do Forte

2º DESFILE | MOCIDADE DA PRAIA

A segunda agremiação a entrar no Sambão do Povo foi a Mocidade da Praia, às 23h30 de sexta-feira (2). A escola trouxe para a avenida o enredo "Mangue: a origem da vida" com intuito de conscientizar sobre a preservação do manguezal em Vitória, um dos maiores do Brasil, além de enfatizar os encantos da biodiversidade presente na Capital.
Mocidade da Praia foi a segunda escola a desfilar no Sambão do Povo nesta sexta-feira (2)
Mocidade da Praia foi a segunda escola a desfilar no Sambão Crédito: Rodrigo Gavini

#ComoFoi | Mocidade da Praia

1º DESFILE | ANDARAÍ

Quem abriu a noite de desfiles foi a Andaraí, escola que veio do Grupo Especial no ano passado e, por isso, de acordo com o regulamento, foi a primeira a entrar na avenida, exatamente às 22h10. O enredo da agremiação é uma reedição do carnaval de 1991, ano em que a verde e rosa foi campeã do Grupo A, "Histórias que a vovó contava". Contos, purezas e encantos prometem fazer parte do desfile. 
Com a reedição do enredo
Com a reedição do enredo "Histórias que a vovó contava", Andaraí é a primeira escola a desfilar no Sambão do Povo em 2024 Crédito: Rodrigo Gavini

#ComoFoi | Andaraí

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