São Torquato traz balanço do axé da Bahia ao Sambão do Povo

Confira o desfile da São Torquato no Sambão do Povo

Os integrantes levaram para a passarela toda a energia e alegria da primeira capital do Brasil antes mesmo de entrarem na avenida. Assim que o sinal ficou verde, os cantores puxaram a música "Baianidade Nagô" e fizeram o público do Sambão do Povo entoar o hit de 1991 em coro.

Sob a condução do carnavalesco Oziene Furtado, autor do samba-enredo da agremiação vermelho e branco, a escola buscou viajar pelos saberes e questionamentos que enriquecem a cultura baiana. Na comissão de frente, os componentes apresentaram a sabedoria e os mistérios dos orixás — divindades da mitologia africana iorubá.

"É uma dávida falar sobre a cultura que precisa ser falada de uma forma brincada. E falando a verdade. Porque é isso: você nasce de novo. Você morre nessa vida para nascer orixá em outra", destaca Maycon Souza, que representou Oxóssi, o guardião dos caçadores, na avenida.

Logo nos primeiros minutos, o público e os foliões cantavam o samba-enredo e giravam com o verso "Gira baiana festeira, roda pra lá e pra cá", conforme mandava a canção. Para o carnavalesco, a adesão dos integrantes e a reação do público eram exatamente o que a escola planejava. "Quando eu escrevi o samba, a intenção era fazer a escola se movimentar e alegrar o público. Só de ver a arquibancada feliz e a galera cantando já é motivo para toda essa felicidade", disse Oziene.

A escola que também homenageou Iemanjá desfilou embaixo de chuva leve, o que fez com que a pintura do tripé "Bem-vindo à Salvador" perdesse um pouco de cor. Ainda assim, Oziene acredita que a chuva é um bom presságio para a escola que completa 50 anos no dia 17 de fevereiro. "Essa chuva é chuva de bençãos. Iemanjá é a mãe de todos e vem abençoar a gente com essa alegria que a São Torquato derramou na avenida", concluiu.

A Independente de São Torquato finalizou sua passagem na avenida aos 54 minutos e 17 segundos, respeitando o tempo máximo de 55 minutos.

A escola

Com cinco títulos no Grupo Especial ( 1981, 1982, 1983, 1991 e 1992), a Independente de São Torquato tem sua origem ligada ao antigo Bloco Caveira. A escola foi criada no ano de 1974 após ter sido campeã dos concursos oficiais de blocos de Vitória e Vila Velha.

O samba-enredo

Ficha técnica